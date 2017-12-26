المركزي الإيراني: التضخم السنوي في المدن ارتفع لـ10% أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن تسجيل معدل تضخم الشهور الـ12 المنتهية بشهر آذر الايراني (المختتم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مستوى 10 بالمئة مقارنة مع الفترة المناظرة 2016.