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|رقم الخبر: 210145
|تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017
|الوقت: 17:56
|الاقسام: اقتصاد
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المركزي الإيراني: التضخم السنوي في المدن ارتفع لـ10%
أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن تسجيل معدل تضخم الشهور الـ12 المنتهية بشهر آذر الايراني (المختتم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مستوى 10 بالمئة مقارنة مع الفترة المناظرة 2016.
جاء ذلك لدى إعلان البنك المركزي نتائج القراءة النهائية لمؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في المدن والمناطق الحضرية في ايران خلال الشهر المذكور. وسجل المؤشر في شهر آذر مستوى 9ر111 نقطة بارتفاع 9ر1 بالمئة عن الشهر السابق، و10 بالمئة قياساً بالشهر المماثل 2016.
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