قالت مصادر حكومية يابانية يوم الثلاثاء: إن طوكيو تبحث تجهيز حاملة الطائرات الهليكوبتر إيزومو حتى يمكن للطائرات الشبح الأمريكية من طراز (إف-35بي) الهبوط عليها فيما تواجه البلاد توسع الصين البحري وتطوير القدرات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

وسيهدف أي تجهيز لإيزومو إلى الاستعداد لاحتمال تدمير مدارج الطائرات في اليابان بالصواريخ وتعزيز الدفاع حول جزر جنوب غرب اليابان حيث يتنامى النشاط البحري الصيني.

وقالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على الأمر إن الحكومة اليابانية لا تستبعد احتمال شراء طائرات (إف-35بي) المقاتلة في المستقبل والتي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا وذلك في إطار بحث تجديد إيزومو.

وإيزومو هي أكبر سفينة حربية يابانية ويصل طولها إلى 248 مترا وهي مصممة بحيث يمكن تجهيزها لحمل مقاتلات (إف-35بي). وقالت المصادر إن بإمكان المصعد الذي يربط سطح إيزومو بحظيرة الطائرات حمل هذه المقاتلات.

لكن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا قال إن الحكومة لا تتخذ أي خطوات ملموسة في سبيل تجهيز إيزومو.

وأضاف للصحفيين يوم الثلاثاء: بالنسبة لوضعنا الدفاعي فإننا نجري باستمرار فحوصا عديدة. لكن لا يوجد فحص ملموس حاليا لاستخدام إف-35بي أو تجهيز المدمرات من نوع إيزومو. وأجرت اليابان تدريبات مشتركة مع حاملات الطائرات الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية لزيادة قوة الردع لديها في مواجهة كوريا الشمالية.

وصرّح أحد المصادر الحكومية الثلاثة إن هذه التدريبات: فرصة كبيرة لنرى بأعيننا كيف يدير الجيش الأمريكي حاملات طائراته فيما تبحث اليابان إمكانية تحويل إيزومو إلى حاملة طائرات.