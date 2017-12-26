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رقم الخبر: 210142 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس روحاني يوعز بإبلاغ قانون إتفاقية جابهار لتنفيذه

الرئيس روحاني يوعز بإبلاغ قانون إتفاقية جابهار لتنفيذه

أوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، بإبلاغ وزارة الطرق والمواصلات القانون المتعلق بإتفاقية جابهار الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي بهدف تنفيذه .

وتم إبلاغ وزارة الطرق وبناء المدن بقانون إتفاقية تأسيس ممرات للنقل والشحن وممر دولي بين عدة دول هي: ايران وأفغانستان والهند (إتفاقية جابهار) بهدف التنفيذ وفق المادة (123) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية. وكانت لائحة إتفاقية تأسيس ممر النقل والشحن والممر الدولي بين ايران وأفغانستان والهند (إتفاقية جابهار) قد أرسلت في 13 يونيو/ حزيران المنصرم الى مجلس الشوى الاسلامي. واستناداً لهذه اللائحة، تعد وزارة الطرق الايرانية ممثلة الحكومة للمشاركة في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي .

يذكر أن إتفاقية جابهار أبرمت في 24 مايو/ أيار العام الماضي من قبل وزير الطرق الايراني ووزير النقل والشحن الأفغاني ووزير الملاحة البحرية والنقل والشحن البري الهندي برعاية قادة البلدان الثلاثة في طهران .وستبقى الإتفاقية نافذة ومعتبرة على مدى 10 سنوات وهي ستبقى نافذة بعد هذه الفترة أيضاً، إلا إذا أرادت إحدى الدول الانسحاب وقدمت طلباً رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية .

 
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