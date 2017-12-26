إستغرب بعض أحبائي من موضوع مطلع الأسبوع أعني «كلمات ليست كالكلمات» وطلبوا منّي بعض التوضيح وشو أقصد بهذه «الكلمات»..

نفس الإستفسار وردني حين كتبت قبل زمن موضوع «قارئة الفنجان».. وقبل أن تكون هاتان القصيدتان أغنيتان لماجدة الرومي والثانية للراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.. فإنهما (أي القصيدتان) تعدان من روائع الشعر السياسي للراحل نزار قباني.

في حينها قلت لمن اعترض على «قارئة الفنجان» يا عيني ما يهمّناش الغناء بقدر ما يهمّنا وخز الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء.. وكل «فخامات» البلاء.. وبربك إيش تفهم أنت من قول نزار: «فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود.. تحرسه كلاب وجنود.. من حاول أن يدنو من سور حديقتها.. من حاول فك ظفائرها.. مفقود مفقود مفقود.. يا ولدي..»؟!..

دعونا من الماضي وخلّونا مع «كلمات» قبل أيام.. وقد تذكرت سخرية العراقيين من الأغنية والتي عبّر عنها الفنان خضير أبو العباس في أحد مسرحياته مخاطباً ماجدة الرومي: ها «مجّودة» شو هاي الكلمات؟! اللي ما تحلى إلا عندما يراقصك.. أموت لأعرف شو هاي الكلمات..

ما يؤكد المضامين السياسية لقصيدة نزار وأغنية ماجدة فيما بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن اشتراط هيئة الترفيه السعودية على الفنانة ماجدة الرومي أن تغني.. عم يسألوني.. مطرحك بقلبي.. أنا عم بحلم.. يا ساكن أفكاري.. وغيرها من الأغاني العاطفية البحتة والإمتناع عن «كلمات» أو أي شعر لنزار قباني!!..

طيّب شو السبب يذكركم عمكم العجوز بهذه الأغنية في هذه الأيام و«مجّودة» الآن إما في الرياض أو في جدّة.. تحيي حفلات عيد الميلاد!! شفتوا يا أولاد؟! أرجوكم أحبتي تأملوا بكلمات نزار وتغنيها ماجدة الرومي.. اللي تقول بأولها بالقول: «يسمعني حين يراقصني.. كلمات ليست كالكلمات.. يأخذني من تحت ذراعي.. يزرعني في احدى الغيمات.. والمطر الأسود في عيني.. يتساقط زخات زخات».. بعد هذه الأبيات هل فهمتم حبايبي من هو الذي أخذ الناس «من تحت أبطها» ورماها بالسماء؟! وكيف ظلت الناس تبكي وتهطل دموعها طيلة هذه السنين؟!..

طيّب إذا ما فهمتوا المقصود.. أكمل لكم بالبيت الأخير اللي هو واضح الدلالة «يبني لي قصراً من وهم.. لا أسكن فيه إلا لحظات.. وأعود لطاولتي.. لا شيء معي إلا كلمات».. نعم الوعود الخيالية الزائفة المخدّرة للعقول أطلقها كل الحكّام الطغاة بتاعتنا.. ولكن أشهر من تنطبق عليه الآن هو ولي العهد محمد بن سلمان.. الذي يعد أهلنا في السعودية بالرفاه وأن البحر الأحمر سيصبح مرقاً وأن كل الأعشاب ستتحول الى ملاعق!! كلوا وأشربوا لعنة الله على أبو اللي عزمكم.. وعود وأحلام وخيالات ومشاريع هشّك بشّك بالمليارات.. وبعدين سيستفيق أهلنا ولا شيء معهم سوى كلمات!!..