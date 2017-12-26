قال مساعد الشؤون الهندسية والتنمية في شركة النفط الوطنية غلام رضا منوجهري: ان ايران تشكل أفضل منطقة لتطوير حقول النفط والغاز، مضيفاً: ان الإمكانية متاحة من خلال برنامج تنموي في غضون 20 عاماً لبلوغ مستوى الـ9 ملايين برميل يومياً في مجال إنتاج النفط الخام في البلاد.

وأشار منوجهري، الثلاثاء في تصريح صحفي، الى طاقات ايران في مجالات تنقيب واستخراج النفط الخام، مبيناً انه في حال تحديث الإحصائيات الخاصة بالاحتياطيات النفطية الايرانية، سيغير ذلك من مستوى ايران لدى منظمة (أوبك) وباقي المنظمات الدولية ذات الصلة.

وفي معرض الإشارة الى العقود النفطية الايرانية مع الشركات الأجنبية، قال المسؤول في وزارة النفط: ان الصيغ الجديدة المعتمدة أعدت بصورة متقنة وبما يمنح الاطمئنان للشركات الدولية النفطية حيال المساهمة طويلة الأمد وعلى أساس قاعدة (الربح-ربح) مع ايران.

وحول الحقول النفطية المشتركة ذات الأولوية، أشار منوجهري الى حقلي آزادكان ويادآوران (جنوب) والطبقة النفطية في حقل بارس الجنوبي الى جانب عدد من الحقول الأخرى، مبيناً ان السعة الإنتاجية في حقل آزادكان تبلغ حالياً 34 مليار برميل من الخام يومياً، وهناك توقع بتطوير هذا الحجم في غضون الأعوام العشرين القادمة. وتابع قائلاً: ان حقل يادآوران يمر في ظروف مماثلة لحقل آزادكان، مشيراً الى أنه وفقاً للتقديرات فان الإمكانية متاحة لتعزيز السعة الإنتاجية وصولاً الى مستوى 600 ألف برميل في كل من الحقلين وبما يبلغ مليون و200 ألف برميل يومياً في كليهما.