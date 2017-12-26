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رقم الخبر: 210138 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
إنشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من ألفي ميغاواط من الكهرباء في البلاد

إنشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من ألفي ميغاواط من الكهرباء في البلاد

أعلن مساعد رئيس شركة إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية، عن بدء العمليات التنفيذية لإنشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من ألفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية منذ بداية العام الايراني (21 مارس/ آذار 2017) وحتى الآن.

وفي حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) يوم الثلاثاء، أوضح حميد رضا عظيمي ان شركة توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية كلفت ووفقاً لبرنامج الاقتصاد المقاوم للعام الحالي، بإجراء العمليات التنفيذية لبناء محطات من قبل القطاعين الخاص والحكومي لتوليد ألفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وأشار عظيمي الى وضع حجر الأساس هذا العام لبناء المحطة التركيبية (أفق) في مدينة زاهدان (شرق البلاد)، وتدشين وحدتين بقدرة 25 ميغاواطاً في مازندران (شمال)، وبدء العمليات التنفيذية لمحطة زرند التركيبية في كرمان.

كما أشار عظيمي الى بدء العمليات التنفيذية هذا العام لإنجاز المحطة التركيبية في أنديمشك (جنوب) من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر من محطات فئة (F) ، وعقد إنشاء محطة لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، هوشنك فلاحتيان، كان قد أعلن سابقاً عن انطلاق عمليات بناء محطات جديدة بطاقة 3 آلاف و500 ميغاواط وتدشينها قبل صيف العام القادم 2018.

 
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