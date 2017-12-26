  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210137 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
طهران والدوحة تبحثان سبل تسهيل التبادل التجاري

طهران والدوحة تبحثان سبل تسهيل التبادل التجاري

اجتمع وکيل وزارة الطرق وتطوير البنى التحتية الايرانية محمد راستاد، مع وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، في مقر الوزارة يوم الاثنين.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يضمن سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلاً عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec