اجتمع وکيل وزارة الطرق وتطوير البنى التحتية الايرانية محمد راستاد، مع وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، في مقر الوزارة يوم الاثنين.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يضمن سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلاً عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.