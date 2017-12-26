أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أن سلاح الصواريخ الاستراتيجية الروسية قام بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (توبول).

وأوضحت الوزارة وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن إطلاق الصاروخ (توبول) جرى في ميدان الرماية (كابوستين يار) الواقع في مقاطعة أستراخان جنوب روسيا.

وأضافت أن الهدف من الإطلاق التجريبي هو اختبار التجهيزات المتطورة المخصصة للصواريخ العابرة للقارات، لافتة إلى أنه تم الحصول على المعطيات الاختبارية التي يمكن استخدامها لإنشاء وسائل فعالة مخصصة لاختراق الدفاع الجوي المعادي ولإمداد مجموعة الصواريخ الباليستية الروسية بها.

من جانبه أعلن النائب الأول لمدير الحرس الوطنى الروسي "سيرغي ميليكوف" إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في أيام عيد رأس السنة.

وقال ميليكوف وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، يوم الثلاثاء: إن القوات الأمنية الروسية تمكنت من الحد من نشاط العصابات المسلحة في شمال القوقاز، ومنعت انتشار نشاطاتها إلى خارج المنطقة.

وأكد المسؤول الروسي أنه منذ بداية العام تم القضاء على 78 مسلحا، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 600 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة من أسلحة صيد و60 راجمة قنابل ونحو 900 من القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية، وأكثر من 120 ألف قطعة من الذخيرة.

وأضاف أنه تم كذلك تدمير أكثر من 260 من مواقع البنية التحتية للمسلحين، وتم العثور على أكثر من 3 آلاف عبوة ناسفة وإبطال مفعولها، بما فيها عبوات ناسفة يدوية الصنع جاهزة للتفجير.

*بريطانيا ترافق سفينة روسية قرب المياه الإقليمية

من جهة اخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء: إن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية خلال عيد الميلاد وأضافت أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة.

وانطلقت الفرقاطة إتش.إم.إس سانت ألبانز يوم 23 ديسمبر كانون الأول لتعقب السفينة الحربية الروسية الأميرال جورشكوف لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية خلال عيد الميلاد وستعود لترسو في بورتسموث يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون في بيان بعد الواقعة إنه لن يتردد في الدفاع عن مياهنا أو التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي إن هناك أدلة كثيرة على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى. وقال نظيره الروسي "سيرغي لافروف" إنه لا يوجد دليل على إدعاء جونسون.

*الكرملين يتحقق من دعوة نافالني لمقاطعة الانتخابات

وفي الداخل الروسي قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء: إن دعوات زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني لمقاطعة الانتخابات الرئاسية العام المقبل ينبغي دراستها بعناية للتأكد من أنها لا تخالف القانون. وذكر أيضا أن شرعية الانتخابات لن تتأثر بغياب مشارك محتمل.

ومنع نافالني يوم الاثنين من الترشح في الانتخابات التي ستجرى في 18 مارس آذار بعد أن قضى مسؤولون بعدم أهليته للمشاركة بسبب حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضده يقول الزعيم المعارض إنه ملفق.