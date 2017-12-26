قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الثلاثاء: إن القوات الجوية الصينية نفذت 16 جولة تدريبات قرب تايوان في العام الأخير أو نحو ذلك محذرة من أن التهديد العسكري الصيني يتنامى يوما بعد يوم.

وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية جزءا من أراضيها ولم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع ما تصفه بإقليم منشق لسيطرتها.

واتخذت الصين موقفا عدائيا من تايوان منذ انتخاب تساي إينج وين من الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال رئيسة للبلاد العام الماضي.

وتشتبه بكين في أن تساي تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة وهو خط أحمر بالنسبة للصين. وتقول تساي إنها تريد السلام مع الصين لكنها ستدافع عن أمن تايوان وأسلوب الحياة فيها.

وفي تقرير مطول أحصت وزارة الدفاع التايوانية عدد المرات التي أجرت فيها القوات الجوية الصينية تدريبات قرب الجزيرة منذ نهاية أكتوبر تشرين الثاني العام الماضي وشاركت فيها قاذفات وطائرات مقاتلة متقدمة.

ومن بين 16 جولة تدريب كانت 15 حول تايوان وحلقت خلالها الطائرات عبر قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين وقرب جزيرة مياكو اليابانية إلى الشمال من تايوان. وأجريت الجولة المتبقية عبر قناة باشي وباتجاه المحيط الهادي.