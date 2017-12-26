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للمزید
رقم الخبر: 210133
تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017
الوقت: 17:12
الاقسام: منوعات
الرحى الإسرائيلية!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الرحى
الإسرائيلية
مصدر الخبر: موقع أمية جحا
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