من اسمكِ الفذ تنهمر العهود

في وطن الأبناء والآباء والجدود

والعهد من الله للصامدين هنا

وللحاصدين السنابل والجنى

وللواقفين على دمهم

وانتِ يا عهد اوّلهم

وفي يدك الرايةُ خفاقة البنود

يمر عليك الهواء فوق هذه الحدود

والصوت يعلو.. يعلو النشيد

غادروا سطح بيتي

اخرجوا من مقدس وقتي

انا لا أملك أسلحة الدمار

ليس لي سوى يدي دمي صوتي

لي ما تيسرُ من ضوء النهار

أخرجوا من مسقط روحي

يا أعداء الطفولة.. يا حثالة الجنود

قسماً وطني سيعود.. حتماً سيعود

من أين جئتم لبلادي المقدسة

وترابها القدسيُّ من دنسه

وهذا البئر بمائهِ العذب من سمّمه

من رمى حجراً على الطفلِ الجميل

ليموت قبل ميلاد النهار

وتتلاشى أشلاؤه وتغور أعظمه

شربتم من ينبوعنا الزُلال

وباسم جيش الاحتلال

صارت أمواه مُ[U1] عدمه

على ارضنا شيدتم

لقتل الطفولة مدرسه

وهذا المستوطن الغريب

من دربة على القتال

من يحميه ومن يحرسه

ليقتل الأزهار في مهدها

ويسرق رحيقها وشهدها

من صنع الدمار في أرضنا

وسمم الشهيق في نبضنا

من سواكم أيها القادمون

من متحف التاريخ!

لا شيء في ملامحكم

سوى الدمار!

وإن رحل من بلادي النهارُ

سيأتي بعده

ألف نهار ونهارُ

والله لا يخلف عدهُ

وهنا البشارة

من قبل ومن بعدهُ

أسمها وعدُ.. اسمها وعدُ