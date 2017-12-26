نشرت الأمانة العامة لمهرجان عمار الشعبي للأفلام ملصق المهرجان لدورته الثامنة التي تقام اعتباراً من السابع والعشرين من كانون الاول / ديمسبر الجاري وسيستمر حتى الخامس من كانون الثاني / يناير المقبل في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

وتتركز فعاليات هذه الدورة من المهرجان على «العمل والعامل» وإحياء لـ 14000 عامل شهيد خلال الحرب المفروضة على إيران في الثمانيات وملحمة 30 دیسمبر التي تعتبر مؤشرا لتصدی الشعب الإيراني لفتنة الأعداء ودعمهم للنظام الاسلامي والولی الفقیه.

يذكر انه بدأ مهرجان عمار الشعبي للأفلام أعماله عام 1432هجري قمري بهدف نشر السينما الإسلامية، السينما الملتزمة والمستقلة والواعية. إن مجموعة الأعمال المشاركة في مهرجان الأفلام هذا تستقي كافة نصوصها من المواضيع الدينية في سعي منها لإزالة الغموض الموجود في الدول الإسلامية والتنوير، هي أفلام ليس لها مكان في وسائل الإعلام ذات الميول الغربية في المجتمعات الإسلامية ومخرجو هذه الأعمال هم شبّان غير معروفين على الأغلب إلا أن خطابهم في هذه الأفلام معروف للغاية لدى المسلمين وكافة شعوب الأديان الأخرى، خطاب يمكن أن يمثل هواجس كل إنسان حرّ التفكير وباحث عن الفطرة.

وبما أن مجموعة الأعمال هذه تعمل لشرح قضايا ومشاكل الناس في جميع أرجاء العالم والعالم الإسلامي وإزالة الغموض لديهم، فقد تم تزيين اسم هذا المهرجان باسم سيدنا عمار بن ياسر من صحابة الرسول الأكرم(ص) الذي كان حاملاً للواء التنوير وشرح الحق.