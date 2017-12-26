وقد اغتيل النخبة العلمية والاستاذ الجامعي ومساعد موقع نطنز النووي، مصطفى أحمدي روشن في عملية إرهابية، يعتقد العديد من المراقبين أن جهازي الموساد الاسرائيلي والاستخبارات الأمريكية يقفان وراءها، إذ بعد اصدار حكم اعدام بحق جاسوس أمريكي في إيران، قدم ثلاثة من اعضاء الكونغرس الأمريكي اقتراحا للرئيس الأميركي يدعو الى القيام بعمليات سرية ضد ايران.

وقال المخرج قرائتي لقد بدأنا منذ سبتمبر العام الماضي بجمع معلومات دقيقة عن العلوم النووية الإيرانية وقمنا بدراسة علمية عن حياة الشهيد أحمدي روشن وفقا لحاجة الفيلم الوثائقي ما استغرقت أكثر من عام للوصول إلى نص متين وقوي ومستند، موضحاً ان العمل يطوي المراحل الأخيرة من إعادة كتابة السيناريو بقلم مهدي بهبور.

واضاف انه بعد اكتمال السيناريو الأولي، انطلق فريق الإنتاج بالتصوير التجريبي باستخدام أحدث التكنولوجيا في إنتاج الأنيميشن يتم إجراءها لأول مرة في إيران بدمج العديد من التقنيات الفنية والسينمائية مثل التصوير الحقيقي، والأنيميشن والتصميم.

ويتناول هذا الفيلم الأنيميشن حياة الشهيد مصطفى أحمدي روشن فضلاً عن إلقاء الضوء على جواسيس وعمليات التجسس ضد المنشآت النووية الإيرانية وتسلل أجهزة المخابرات الأجنبية والسيطرة على فيروس ستوكسنيت.