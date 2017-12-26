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رقم الخبر: 210118 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يتوصلون الى «حبوب السعادة»

علماء يتوصلون الى «حبوب السعادة»

أطلق علماء البيولوجيا الجزيئية على النتائج التي توصلوا إليها جراء التحسينات التي قاموا بها على«الأوكسيتوسين» تسمية «حبوب السعادة».

ونشر موقع «technology.org»، أن علماء الأحياء في جامعة كوينزلاند الأسترالية طوروا نسخة اصطناعية محسنة من «هرمون الحب والسعادة».

ويقول الباحثون إن هذا العقار الجديد المطور من الأوكسيتوسين الصناعي لا يضر بالجسم على الإطلاق، وليس له أي آثار جانبية، على عكس الأوكسيتوسين (هرمون يفرز في حالات الحب والثقة والهدوء)، الذي يؤدي في حالة زيادته إلى ظهور وتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وتظهر قدرة الدواء الجديد في الحفاظ على «حالات السعادة» لفترات طويلة، دون أن يُحدث أي آثار جانبية.

كما أظهرت الاختبارات على القوارض أن الدواء الجديد يمكن استخدامه لعلاج أمراض خطيرة متعلقة بـالجهاز العصبي، ويساعد في علاج مرضى الاكتئاب والتوحد.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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