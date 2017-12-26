  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210117 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: ثقافة وفن  
2018 تضع فيلم فرهادي في مرتبة 12 من قائمتها

2018 تضع فيلم فرهادي في مرتبة 12 من قائمتها

أعلن موقع «بلي ليست» بمناسبة قرب عيد الميلاد، قائمة الأفلام المفضلة والمثيرة للاهتمام لسنة 2018 وتضم القائمة أسماء مئة فيلم بينها فيلم للمخرج الإيراني أصغر فرهادي الحائز على الأوسكار.

وسيحتل فيلم «كل يعرف» السينمائي للمخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي المرتبة الثانية عشرة (12) في قائمة الأفلام المفضلة من وجهة نظر الجمهور.

وقد انطلقت عملية إنتاج فيلم « كل يعرف» قبل أربعة أعوام في إسبانيا حيث بدأ المخرج الإيراني أصغر فرهادي البحث وكتابة القصة منذ ذلك الحين لكن عملية الإنتاج توقفت مؤقتاً بسبب إنتاج فيلم «البائع» الحائز على جائزة أوسكار لأحسن فيلم أجنبي .

وقد وضع المخرج فرهادي فيلمه السينمائي الثامن «كل يعرف» أمام الكاميرا في إسبانيا بعد تسلم جائزة أوسكار الثانية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec