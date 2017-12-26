أعلن موقع «بلي ليست» بمناسبة قرب عيد الميلاد، قائمة الأفلام المفضلة والمثيرة للاهتمام لسنة 2018 وتضم القائمة أسماء مئة فيلم بينها فيلم للمخرج الإيراني أصغر فرهادي الحائز على الأوسكار.

وسيحتل فيلم «كل يعرف» السينمائي للمخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي المرتبة الثانية عشرة (12) في قائمة الأفلام المفضلة من وجهة نظر الجمهور.

وقد انطلقت عملية إنتاج فيلم « كل يعرف» قبل أربعة أعوام في إسبانيا حيث بدأ المخرج الإيراني أصغر فرهادي البحث وكتابة القصة منذ ذلك الحين لكن عملية الإنتاج توقفت مؤقتاً بسبب إنتاج فيلم «البائع» الحائز على جائزة أوسكار لأحسن فيلم أجنبي .

وقد وضع المخرج فرهادي فيلمه السينمائي الثامن «كل يعرف» أمام الكاميرا في إسبانيا بعد تسلم جائزة أوسكار الثانية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة.