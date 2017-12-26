قال «عرفان محمود بخاري» وهو القنصل العام الباكستاني في مدينة مشهد المقدسة بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، قال ان 300 الف مواطن باكستاني يزور مشهد المقدسة سنويا؛ لافتا الی جهود القنصلية العامة الباكستانية لحل المعضلات والقضايا ذات الصلة بهؤلاء.

جاءت تصريحات القنصل العام الباكستانين، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الذكری السنوية لمولد مؤسس باكستان «محمد علي جناح».

واشار بخاري الذي بدأ مؤخرا مهامه القنصلية في مشهد، الی ان عدد الرعايا الباكستانيين المقيمين في مشهد المقدسة يتراوح بين 7 الی 8 آلاف شخص حاليا.

وفيما نوه بتنامي العلاقات التجارية خلال السنوات الاخيرة بين باكستان ومحافظة خراسان الرضوية، اكد بخاري ان هذه العلاقات لم تبلغ مستواها المنشود بعد.

وبحسب القنصل العام الباكستاني في مشهد المقدسة، فإن التقديرات تشير الی ان حجم تبادل السلع بين ايران وباكستان سيبلغ في العام 2020، خمسة ملايين دولار؛ لافتا الی ان القضايا المالية تشكّل عقبة امام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واردف قائلا، ان طهران واسلام آباد، وبهدف تذليل العقبات المالية بينهما، وقعتا مذكرة تفاهم تنص علی تأسيس بنك ايراني في باكستان وبنك باكستاني في ايران؛ مصرحا ان هذه الوثيقة لم تدخل حيّز التنفيذ حتی الان.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشاد بخاري بـ«مواقف ايران وقائد الثورة الاسلامية المساندة لباكستان في ما يخص قضية كشمير».

وحول الوضع الراهن في اليمن، قال ان موقف بلاده من اليمن واضح؛ مضيفا انه بسبب هذا الموقف تم طرد نحو 4 ملايين عامل باكستاني من السعودية كانوا يعملون هناك؛ الامر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة لباكستان.