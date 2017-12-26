أعلن مدیر معهد «رازي» للبحوث واللقاحات والامصال عن صادرات أول مجموعة من لقاحات الطیور المنتجة في المعهد إلی أفغانستان مشیرا إلی تحقق إنتاج مشترك للقاحات المواشي والطیور مع ترکیا في المستقبل القریب.

وأشار «علیرضا طاهري» إلی حضور ممثلین عن کل من دول الهند وباکستان وأفغانستان والعراق وسوریا وترکیا في المعرض الدولي للمواشي والطیور في دورته الـ16 المقام في العاصمة طهران مؤخرا وإجراء مباحثات معهم حول تکثیف التعاون قائلا ان وفدا عراقيا بحث مع مسؤولي معهد رازي سبل تعزیز التعاون المشترك وتغطیة حاجات هذا البلد إلی الأمصال المضادة للدغات الأفاعي والعقارب وسائر اللقاحات البشریة علما أنه تصدر حالیا الأمصال المضادة للدغات الأفاعي والعقارب إلی هذا البلد.

وقال طاهري انه سیتم إرسال أول مجموعة من لقاحات الطیور إلی أفغانستان وسنشهد تدریجیا صادرات لقاحات المواشي مشیرا إلی تعاون هذا المعهد مع الهند وباکستان معلنا عن إجراء مفاوضات نهائیة لصادرات لقاحات الطیور إلی باکستان وعقد مفاوضات مبدئیة مع الهند لتلبیة حاجاتها للقاحات المواشی والطیور والإنسان.

وأعلن طاهري عن طلب وفد من سوریا لصادرات لقاحات الطیور وبیض(SPF) إلی هذا البلد.