وهذه التسريبات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية ربما تكون مجرد تسريبات الهدف منها المزيد من الإحباط للشارع الفلسطيني والعربي، في أعقاب القرار الأخير المتعلق بالإعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، وفي حال إفترضنا صحة هذه التسريبات وأنا شخصياً لا أستغرب قيام الرئيس «ترامب» بذلك، فإن الرئيس الأميركي وفي أعقاب قيامه بإتخاذ القرار المتعلق بالقدس وهو القرار الأصعب والأخطر، فإنه سيجد نفسه قادراً على إتخاذ المزيد من القرارات الأخرى.

ولما كان الإعتراف الأميركي بيهودية الدولة العبرية مطلوبا وفي هذا الوقت بالذات، لما له من تأثير مباشر وحقيقي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وما يسمى بـ «حق العودة»، على إعتبار أن حق العودة سيسقط تلقائياً بمجرد الاعتراف الدولي بإسرائيل كدولة يهودية، وما له من إنعكاسات على أهلنا من عرب الداخل، وحملة الهوية المقدسية بشكل خاص، كما أن حق التعويض في حال تم طرحه سيقابل بمطالبة إسرائيلية بحق التعويض لليهود الذين طردوا على حد زعمهم من الدول العربية، صحيح أن الاعتراف الأميركي لا يكفي، لكن الخوف أن يكون ذلك سابقة دولية، يمكن لإسرائيل الإعتماد عليها وتسويقها للدول المتعاطفة معها، وتستعملها ورقة للضغط على الفلسطينيين في المستقبل.

وغني عن القول ما لهذا القرار وقبله القرار المتعلق بالقدس من إنعكاسات إيجابية على رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو»، الذي يعيش هذه الأيام في أصعب أيام حكمه بسبب تهم الفساد التي تلاحقه، وما مسيرات الغضب في شوارع تل ابيب والتي طالبت بمحاكمة «نتنياهو» وإستقالته إلا دليل على صحة ما نقول.

بقي أن نقول، أن مسلسل القرارات الأميركية سيستمر، وأن الرئيس الأميركي الذي خالف كل الأعراف الدبلوماسية والسياسية والأخلاقية، لن تثنيه عن إتخاذ قراراته مسيرات الغضب ولا الهتافات ولا حتى قرارات الأمم المتحدة، بل بالعكس سيتخذ من كل ذلك دافعاً وسبباً لإصدار المزيد من القرارات، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية بالطريقة وبالشكل الذي أرادت له إسرائيل وقياداتها الحالية والتاريخية أن تنتهي، ولا أظن كذلك أن القيادات الأميركية والإسرائيلية ستقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الحراك الفلسطيني والعربي والدولي المعادي للنهج الأميركي و«للحقوق التاريخية» للشعب اليهودي كما يطلقون عليها، وسيسعون الى إدخال الأراضي الفلسطينية في دوامة من العنف والعنف المضاد، وهذا ما تريده إسرائيل وتتمنى حدوثه لتمرير مخططاتها المتزامنة والمنسجمة مع القرارات الأميركية المتلاحقة، لتسابق الزمن الفلسطيني وتجعل من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي صراعاً فلسطينياً - فلسطينياً، في حال لم تتفق القيادات الفلسطينية على برنامج عمل موحد ومشترك يتفق وينسجم مع المصالح الفلسطينية العليا، وبعيداً عن المصالح الفصائلية والأجندات غير الفلسطينية التي لا تريد أقل من أن يحتكم الجميع الى لغة الإقتتال، بدلاً من لغة العقل والتصالح والإلتفاف حول راية المصلحة الفلسطينية الجامعة الراشدة.