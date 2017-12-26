شدد سید عباس صالحي وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي على أهمية النظر في موضوع المطالعة وكذلك دور المكتبات في التنمیة الثقافیة وقال بأن المطالعة هي الاهم والكل بالكل في التوسعة الحضاریة للمجتمعات.

وأكد سید عباس صالحي لدی لقائه المدراء العامين لمؤسسة المكتبات العامة في البلاد أكد علی ضرورة الاهتمام بالقراءة وتوسيع المكتبات لكونها تشكل مراكز اجتماعیة وثقافیة وقال بأن المكتبات هي على غرار المساجد ویمكن اعتبارهما موقع التقاء الناس بهدف زیادة التواصل الاجتماعي.

كما أكد سید عباس صالحي على ضرورة إعداد الارضیة اللازمة للتنمية الثقافیة عبر بذل كافة المساعي الممكنة .

وشدد صالحي علی ضرورة الاهتمام بأمناء المكتبات من النواحي المعیشیة لتمكینهم من بذل ما في وسعهم لخدمة المجتمع والثقافة العامة للبلاد.

وتطرق صالحي الی دور البنی التحتیة في تحقیق الاهداف المنشودة للوزارة وقال بأن مؤسسة المكتبات العامة خطت خطوات ایجابیة في هذا المجال بخاصة خلال السنوات الاربع الماضیة وشدد علی ضرورة تطوير وزیادة عدد المكتبات العامة في القری وترغیب الجمهور علی المشاركة في زیادة كتب المكتبات وذلك عن طریق الوقف والهدایا لكي تصبح حالة عامة عند عموم الناس.

وأشار صالحي الی موضوع تحويل المكتبات إلى مجالس محلية وقال بأن المكتبة العامة في هذا المجال یمكن لها أن تكون أكثر نشاطا.

وأضاف : نحن بحاجة إلى دعم الإحصاءات والتكنولوجيا والبحوث، لذلك يجب علينا زيادة مساهمة هذه المجالات الثلاثة في إنشاء المكتبات العامة في البلاد مع التأكید علی دور الشبكیة والتواصل في مكتبات البلاد بحیث یمكن ومن خلال التواصل بين جميع المكتبات، الاتصال والعمل بطريقة واحدة.