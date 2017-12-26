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رقم الخبر: 210111 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: رياضة  
صفقة تبادلية بين آرسنال وسان جيرمان تهدد مان سيتي

صفقة تبادلية بين آرسنال وسان جيرمان تهدد مان سيتي

تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية بين ناديي آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ستكون بمثابة ضربة قوية لنادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا.

 وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال، قد حدد يوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان كبديل لأليكسيس سانشيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويُقال إنه سينضم إلى مانشستر سيتي مجانًا في صيف 2018.

وأضافت أن إدارة النادي الباريسي، حددت سعر دراكسلر بـ40 مليون جنيه إسترليني، وقد تستغل رغبة آرسنال في ضم اللاعب الألماني للتفوق على مانشستر سيتي في سباق ضم سانشيز، حيث أن الفريق العاصمي قد يحصل على نجم برشلونة السابق في صفقة تبادلية تضم دراكسلر في يناير.

 ويعد دراكسلر محط اهتمام آرسين فينجر منذ فترة طويلة، حيث انضم الألماني البالغ من العمر 24 عامًا لسان جيرمان العام الماضي قادمًا من فولفسبورج، إلا أنه فقد مركزه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد قدوم نيمار وكيليان مبابي، وهو ما دفع تقارير للحديث عن إمكانية رحيله عن ملعب حديقة الأمراء.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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