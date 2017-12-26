وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال، قد حدد يوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان كبديل لأليكسيس سانشيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويُقال إنه سينضم إلى مانشستر سيتي مجانًا في صيف 2018.

وأضافت أن إدارة النادي الباريسي، حددت سعر دراكسلر بـ40 مليون جنيه إسترليني، وقد تستغل رغبة آرسنال في ضم اللاعب الألماني للتفوق على مانشستر سيتي في سباق ضم سانشيز، حيث أن الفريق العاصمي قد يحصل على نجم برشلونة السابق في صفقة تبادلية تضم دراكسلر في يناير.

ويعد دراكسلر محط اهتمام آرسين فينجر منذ فترة طويلة، حيث انضم الألماني البالغ من العمر 24 عامًا لسان جيرمان العام الماضي قادمًا من فولفسبورج، إلا أنه فقد مركزه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد قدوم نيمار وكيليان مبابي، وهو ما دفع تقارير للحديث عن إمكانية رحيله عن ملعب حديقة الأمراء.