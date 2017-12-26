وقال مصدر في الوزارة في تصريحات صحفية إن كوريا الشمالية لم تبد بعد نيتها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج، ولكن هناك تحركات قليلة للإعداد للدورة البارا اولمبية.

وأشار المصدر إلى صعوبة الكشف عن التفاصيل، ولكنه أوضح أن هناك تحركات خاصة بالتدريب الميداني في الخارج، لافتا إلى ضرورة التحقق بشكل أكبر من هذا التدريب.

ويعتقد المصدر أن كوريا الشمالية قد تستفيد من أوليمبياد بيونج تشانج "كنقطة تحول في علاقاتها مع جارتها الجنوبية"، وأيضا بالنسبة لسيول، فإن مشاركة الشمال في هذه الدورة الأوليمبية "قد تصبح فرصة جيدة لتحسين العلاقات الثنائية بين الكوريتين".

وكانت كوريا الشمالية قدمت بشكل غير رسمي خطاب النوايا حول مشاركتها في أوليمبياد بيونج تشانج عبر البريد الإلكتروني إلى اللجنة البارالمبية الدولية، غير أنها لم تتخذ رسميا الإجراءات اللازمة منذ ذلك الوقت.