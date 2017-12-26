استشهد 9 مدنيين فيما جرح 5 آخرين بينهم طفلة بغارة جوية للتحالف السعودي صباح الإثنين في منطقة عَصِر. واستهدفت الغارة الجوية سور التذكاري المصري المطل على مدينة صنعاء من الناحية الغربية.

وأفادت مصادر طبية يمنية باستشهاد 3 مدنيين وجرح 18 آخرين بغارة للتحالف السعودي على مبنى الجمارك في ذمار وسط اليمن.

وبالتزامن مع ذلك، دوّت انفجارات عنيفة أحياء متفرقة في العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت كلية الطيران والدفاع الجوي في منطقة الستين غربي العاصمة صنعاء. كما طالت الغارات الجوية جبل نُقُم شرقاً.الغارات جاءت عقب ساعات من استهداف طائرات التحالف السعودي تلّة صادق في شارع الثلاثين بمنطقة شملان عند الناحية الشمالية الغربية للعاصمة.

ميدانياً، أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي صاروخ زلزال2 أسفل نقيل الفرضة بعد ساعات من قصف تحصينات قوات هادي بصاروخ بالستي من نوع قاهر 2m في منطقة الفرضة.

وبحسب مصدر عسكري فقد جاء إطلاق القوة الصاروخية للصاروخ البالستي ردّاً على قصف قوات هادي منازل وممتلكات المدنيين في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء بـ 35 صاروخاً من نوع "كاتيوشا". وسقط 38 شخصاً بين قتيل وجريح من قوات الرئيس هادي إثر مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية بيحان.

وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة ثانية في منطقتي القصر الجمهوري وتلّة سوفتيل شرقي مدينة تعز.

كما قتل 15عنصراً من قوات هادي وجرح 23 آخرين خلال مواجهات مع الجيش واللجان في وادي خِر بمديرية بيحان غربي محافظة شبْوة.

وكانت طائرات التحالف السعودي قد كثّفت غاراتها الجوية لإسناد عمليات زحف لقوات هادي للتقدم في عقبة القنذع، غير أن قوات الجيش واللجان الشعبية صدّت عمليات الزحف التي ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي لقوات هادي على وادي النحر في ذات المديرية بمحافظة شبوة شرق اليمن.

واستشهد مواطن يمني ليل الأحد بغارة جوية للتحالف السعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية مُنبْه. كما أصيب 3 مدنيين آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي على منزلهم في منطقة الحَجَلَة بمديرية رازِح الحدودية غربي محافظة صعدة. كما استهدفت سلسلة غارات جوية عدداً من منازل المدنيين في منطقتي السداد وآل مغرم في مديرية باقِم المجاورة شمال اليمن.

إلى ذلك، قتل وجرح 7 عناصر من قوات هادي إثر تدمير الجيش واللجان آليتهم العسكرية في منطقة الخليفين بمديرية الخَبْ والشّعْف شرقي محافظة الجوف.

هذا وشنّ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع قوات هادي في منطقة الجرشب، عقب عملية تمشيط بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي بمديرية الغَيْل شمالي غرب المحافظة الصحراوية المحاذية للسعودية شرق اليمن.

وشنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على منطقة المَخْدَرَة بمديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين، ودمرت آلية عسكرية لهم إثر استهداف الجيش واللجان بصواريخ موجهة مخزن أسلحة في موقع بوجان السعودي. كما قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين في وادي السرو، وجبل جحفان، ومنطقة الحبرة بجيزان السعودية. كذلك قتل جنديين سعوديين برصاص قنّاصة الجيش واللجان في موقع المخْروق بنجران السعودية.

من جانبه نفى نائب رئيس موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين الاثنين، مزاعم العدوان السعودي برفع الحصار عن ميناء الحديدة غرب اليمن.

وأكد نائب مؤسسة موانئ البحر الأحمر في تصريح لـ "المسيرة" أن قوى العدوان تواصل منع وصول نواقل الحاويات والمشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء رأس عيسى والحديدة.

وأوضح أنه لم تصل خلال شهرين سوى ناقلة واحدة محملة بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن العدوان يمنع دخول النواقل النفطية بشكل كامل إلى ميناء رأس عيسى منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف أن العدوان يفرض منعا كاملا لدخول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، مبينا أن الحاويات التي يتم نقلها إلى الميناء يتم شحنها من ميناء جدة السعودي.

وأشار إلى أن العدوان اختطف الناقلة أندروسا وهي محملة بـ 41 ألف طن من مادة الديزل وإفراغ حمولتها في ميناء ينبع بالسعودية.

وبيّن أن ادعاءات العدوان بالتخفيف من الحصار ليست سوى فقاعة إعلامية للتخفيف من الضغوط التي تجري على دول العدوان بسبب الحالة الإنسانية والوضع الإنساني وتفشي الأوبئة واحتمال توقف المستشفيات عن العمل والمياة والصرف والصحي في اليمن.

إلى ذلك أفرجت الأجهزة الأمنية اليمنية الاحد، عن اكثر من 160 محتجزاً على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء تنفيذا لقرار العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.

وتأتي عملية الإفراج بهدف تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها وتجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخرا وبما يسهم في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني.

وتم إطلاق المحتجزين بحضور وزير الداخلية العميد عبدالحكيم الماوري ووزير الإدارة المحلية اللواء علي بن علي القيسي وكذا أمين العاصمة حمود عباد ورئيس مصلحة السجون وعدد من العلماء والشخصيات.

وكان الصماد قد اعلن بداية الشهر الجاري، عن وأد الفتنة واحباط المؤامرة التي اشعلتها المليشيات التابعة بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي انتهت بمقتله، في محاولة لزعزعة أمن واستقرار العاصمة.