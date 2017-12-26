أفاد مصدر في رئاسة الحكومة التونسية بأن رئيس الحكومة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هبوط الطائرات الإماراتية في تونس، وذلك ردّاً على منع السلطات الإماراتية النساء التونسيات من الصعود على متن طائرات الخطوط الجوية الإماراتية.

وقرّرت وزارة النقل التونسية تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس، وذلك إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

بدوره، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل الخطوة الإماراتية بحق النساء التونسيات. ووصف بيان الاتحاد ما حصل بالإجراء "المرتجل والتعسفي والعنصري"، معتبراً إياه بمثابة "عربدة دولة واعتداء سافر على كل التونسيات والتونسيين ومسّاً بكرامتهم".

وأضاف الاتحاد في بيان له أن ما جرى يمثّل خرقاً للمواثيق الدولية، وضرباً لقوانين الملاحة الدولية، "فضلاً عن تعدّيه على قيم الأخوّة العربية المفترضة"، داعياً السلطات التونسية إلى المطالبة بالتراجع عمّا حدث والاعتذار أو اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية لفرض إلغائه أو استصدار القرارات العقابية ضد دولة الإمارات.

وكانت السلطات الإماراتية قد أرجعت سبب منع صعود تونسيات على متن رحلات متّجهة إلى الإمارات خلال الأيام الماضية إلى "معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

من جانبه شن الإعلامي التونسي لطفي العماري هجوما غير مسبوق على الإمارات، وذلك على إثر قرارها منع النساء التونسيات من ركوب طائراتها.

واعتبر العماري أن القرار الذي اتخذته أبو ظبي إهانة للمرأة التونسية و لتونس بصفة عامة، وذلك خلال مداخلته في برنامج “تونس 24/7” على قناة الحوار التونسي.

وطالب “العماري” بطرد السفير الاماراتي من تونس كرد من الدبلوماسية التونسية على هذه الاهانة، منتقدا الاداء الرسمي “المخجل” تجاه هذه الحادثة.

واختتم”العماري” حديثه متوجها لحكام الإمارات: ” ليكن في علم الامارات أن المرأة التونسية ساهمت في مشيختكم.. هذه البلاد قد تمرض لكنها لا تموت يا شيوخ البول والبعير”.

وكانت السلطات التونسية قد ردت الصاع صاعين إلى الإمارات، مقررة منع كل الطائرات الإماراتية من دخول المطارات التونسية، بعد منع أبوظبي للتونسيات من السفر على متن الطائرات الإماراتية.