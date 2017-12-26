* القوات العسكرية تسجل انتصاراتها على كامل محور "داريا - الجولان" * الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد المجيد: وسورية تشهد تحقيق النصر على الإرهاب

أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين قد بحث في جلسة طارئة الاثنين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مستقبل التسوية في سوريا.

وأضاف بيسكوف: "تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في أستانة، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي. كما بحثوا القضية الشرق أوسطية، وجملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الروسية".

وذكر بيسكوف أنه حضر الاجتماع كل من سيرغي شويغو وزير الدفاع، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس "الدوما"، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي وغيرهم من كبار المسؤولين.

من جهة اخرى وبعد إقرار وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) لأول مرة بداية هذا الشهر بوجود 2000 جندي أميركي في سوريا، أي أربعة أضعاف العدد المصرح به إعلامياً طوال العامين الفائتين (503)، وفيما أوعزت روسيا لعسكرييها بسحب جزء كبير من القوات الروسية، حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أنَّ الوجود العسكري الأميركي في سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي البلاد غير قانوني ويُعيق التسوية السياسية ويهدّد وحدة البلاد.

وأكّد لافروف أنّ" موسكو سوف تستمر في مساعدة السوريين على تطبيع الوضع واستعادة الأمن والسلام داخل بلادهم"، مضيفاً أنّ "الطرف الروسي يذكر زملاءه الأميركيين مرة تلو أخرى بعدم شرعية أنشطتهم العسكرية في سوريا من ناحية القانون الدولي".

وأشار لافروف إلى أنَّ "البيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في مدينة دانانغ الفيتنامية في تشرين الثاني المنصرم، يؤكد تمسك موسكو وواشنطن بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعلمانية نظامها السياسي".

وشدَّد الوزير الروسي على أنَّ" الحكومة السورية لن تقبل ببقاء التواجد العسكري الأميركي في أراضيها بعد القضاء على تنظيم "داعش""، مضيفاً أنَّ" هذا التواجد يشكل عائقاً حقيقياً أمام التسوية السياسية في البلاد".

ميدانياً واصلت وحدات الجيش السوري ومجموعات الدفاع الشعبية تقدمها في ملاحقة إرهابيي “جبهة النصرة” باتجاه مزرعة بيت جن بالتوازي مع رمايات نارية مكثفة على تحركاتهم على محور تل مروان ومغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر عسكري في ريف دمشق بأن وحدات الجيش نفذت الاثنين، عملية على مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” على محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن السيطرة على موقع الكينايات بعد اجتثاث إرهابيي “النصرة” منه وتدمير أوكارهم وأسلحتهم وعتادهم.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي على محور تل مروان مغر المير ومحور نبع المنبج قرب مزرعة بيت جن أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات لهم.

وكانت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها الاثنين على نقاط قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.

وعلى سياق غير متصل احتفلت الطوائف المسيحية في سورية بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام بإقامة القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة.

ففي كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في دمشق أقيم قداس إلهى ترأسه قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم الذي تحدث عن المعاني السامية للميلاد المجيد.

وفي اللاذقية أقيمت صلوات وقداديس في اجواء كرنفالية مليئة بمشاعر المحبة والاماني بعام جديد ملؤه الخير والامن والسلام للشعب السوري الذي من ارضه انطلقت رسالة المحبة للسيد المسيح عليه السلام الى كل العالم.

كما احتفلت الطوائف المسيحية في محافظة الحسكة بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة من خلال اقامة الصلوات والقداديس في الكنائس متضرعين الى الله ليعم الامن والسلام والاستقرار ربوع سورية.

وعمت مدن محافظة الحسكة العديد من المظاهر الاحتفالية والتي تمثلت بإضاءة أشجار الميلاد وتزيين الشرفات وواجهات المنازل في رسالة على استمرار الحياة.

* دمشق: الصناعة السورية خسرت نحو 5 مليارات دولار

من جانبه ذكر وزير الصناعة السوري أحمد الحمو أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا قد عطلت آلاف المعامل والمنشآت في سوريا، وألحقت بقطاع الصناعة السورية خسائر قدرها 4,5 مليار دولار.

وفي حديث بهذا الصدد قال الحمو: "العقوبات الغربية عطلت أو أخرجت من الخدمة نهائيا آلاف المصانع والمنشآت في سوريا. هذه العقوبات حرمت المصانع السورية من الخامات وحالت دون زيادة المعامل إنتاجها".

وذكر أنه تمخض عن ذلك فقدان الأدوية والمواد الغذائية وأغذية الأطفال في سوريا، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت التي تعرضت للدمار وسرقة معداتها على أيدي المسلحين المدعومين من الغرب وتركيا.

وكشف الحمو عن أن الجانب السوري قد سلّم روسيا قائمة بالتجهيزات اللازمة لأهم المشاريع المتضررة وترغب في تأمينها من قبل الجانب الروسي.

وقال: "مهتمون بمشاركة روسية فعالة في ملف إعادة الإعمار وغيره ونحن في انتظار موافاتنا بأسماء الشركات الروسية التي لديها التجهيزات والمواد الأولية المذكورة في قائمتنا وترغب بتصديرها إلى سوريا ليتم التواصل معها".