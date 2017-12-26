* احتجاز اميركي بـ"داعش" في مكان سري بالعراق.. وواشنطن تردّ * ثلاثة اطواق أمنية حول كركوك خلال اعياد الميلاد

بغداد/نافع الكعبي - أعلن حزب العمال الكردستاني، تشكيل إقليم ذاتي يضم خمس مناطق في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق قرب الحدود مع تركيا، في خطوة من شأنها تعقيد المشهد العراقي في شمال البلاد، ودفع أنقرة إلى تنفيذ هجوم بري واسع على المنطقة، كما حدث قبل سنوات، فيما لا يمكن التنبؤ برد حكومة نجيرفان البارزاني أو الحكومة العراقية في بغداد، في حين أكد الجيش التركي، الاثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر في هجوم مسلح على قوات الأمن التركية في هكاري بالقرب من الحدود العراقية.

وأعلن العمال الكردستاني، المصنف على لائحة الإرهاب، في بيان له بثته وسائل إعلام كردية، أنّه “وبحضور أكثر من 300 شخصية سياسية، تم الإعلان عن إقليم قنديل، الذي يضم مناطق الييان، وناودشت، وسوردي، وقلاتوكا، وماردوو”، وأضاف أن “الخطوة الثانية هي انتخاب مجلس لإدارة الإقليم والبدء بخطوات الإعمار فيه”.

ونقل البيان عن أحد المشاركين في المؤتمر أنّ “إدارة الإقليم عليها أن تنأى بنفسها عن أي مشاكل مع حكومة إقليم كردستان، وأن تحترم القوانين”، مؤكداً أنّ “أهالي سفوح قنديل سينتخبون بأنفسهم ممثليهم، في إدارة الإقليم الجديد”.

ولم يصدر اي رد فعل من قبل الحكومة العراقية، ولا من قبل حكومة إقليم كردستان، بشأن الموضوع لحد الان.

وتتهم الحكومة العراقية حكومة كردستان بتوفير الدعم لحزب العمال الكردستاني لوجوده شمال العراق، بينما تتهم الأخيرة حكومة بغداد ومليشيات “الحشد” الشعبي بدعم الحزب.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه علاقات بغداد وأربيل أزمة خطيرة، اندلعت عقب قيام الإقليم باستفتاء للانفصال.

وتقع منطقة جبال قنديل في إقليم كردستان شمالي العراق، عند نقطة التقاء الحدود العراقية الإيرانية التركية، وتمتد بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي التركية، ونحو 10 كم داخل إيران، وتبعد 150 كيلومتراً عن أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقد أقام العمال الكردستاني بنية تحتية لمقاتليه في هذه الجبال الوعرة، إذ أسس مستشفى خاصاً به لمعالجة مقاتليه، وهو يوفر مع ذلك خدمات العلاج مجاناً للقرويين المجاورين.

ومع أنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة جبال قنديل، فإن تقديرات خبراء ومتخصصين في الشؤون العسكرية تشير إلى أن عددهم لا يتعدى أربعة آلاف مقاتل.

ويعتمد سكان منطقة جبال قنديل على الرعي وتربية المواشي وإنتاجها من اللحوم والألبان، وكذلك زراعة الفواكه، كالرمان والتفاح والكمثرى.

ويسوّق السكان منتجاتهم الحيوانية والزراعية في المدن المجاورة، ويعتمدون في معيشتهم على عائدات تلك المنتجات.

* احتجاز أميركي داعشي بالعراق

ردت السفارة الأمريكية في بغداد، على الأنباء التي تحدثت عن احتجاز أمريكي بـ"داعش" في مكان سري ب‍العراق، وفيما صنفته بأنه "عدو"، أكدت أن مهمة التحالف الدولي هي هزيمة "داعش" وملاحقة عناصره بغض النظر عن جنسياتهم.

وقال متحدث باسم السفارة في حديث لـ السومرية نيوز: سلمت قوات سوريا الديمقراطية مواطنا أمريكيا الى القوات الأمريكية بعد أن سلم نفسه لهم في (12 أيلول 2017)، أو ما يقارب هذه الفترة من هذا الشهر"، مؤكدا "احتجاز المواطن الأمريكي بطريقة قانونية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كونه مصنف كعدو مقاتل".

وقال المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، "ليس لدينا معلومات إضافية بهذا الخصوص لمشاركتها حول هذا الموضوع"، مشددا على أن "مهمة التحالف الدولي هي هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا وملاحقة عناصره بغض النظر عن جنسياتهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" كشفت، الأحد، عن احتجاز أمريكي بـ"داعش" في مكان سري بالعراق، فيما أشارت الى انه لم يسمح له بالاتصال بمحام.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المعتقل محتجز في مكان سري بالعراق، وبعد إلقاء القبض عليه قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التماسا لإحضار المحكمة نيابة عن المحتجز.

وبحسب الصحيفة فأن حكما صدر في 12 صفحة بوقت متأخر من يوم السبت، قالت القاضية تانيا شوتكان انه "يتعين على الحكومة ان تزود المحامين بالوصول الفوري وغير الخاضع للرقابة الى السجين، ويمكن للسجين حينئذ أن يختار أن يمثله اتحاد المحامين أو المحامين المعينين من قبل المحكمة.

وقد زارت اللجنة الدولية مرتين المحتجز، ولكن تفاصيل تلك الاجتماعات لم تذكر.

* إجراءات أمنية مشددة في كركوك

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات فرض القانون بمحافظة كركوك شمال العراق، تطبيق خطة الأطواق الثلاثة لحماية المدنيين والمحتفلين بأعياد الميلاد والسنة الجديدة داخل المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن معن السعدي في مؤتمر صحفي: “قوات مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية أطلقت عملية الأطواق الأمنية الثلاثة، وهي سور كركوك الخارجي وطوقين في مركز المدينة”، مبينا أن “الخطة تهدف إلى حماية الكنائس والأسواق والمساجد والحسينيات والدوائر الحكومية”.

وأضاف السعدي، أن “الخطة الأمنية بدأت الأحد وتستمر لأسبوع واحد”. ولفت السعدي الانتباه إلى أنه “تم تأمين كافة المناطق ونشر فرق مكافحة الإرهاب والشرطة في جميع المواقع”.

وكان قائد عمليات فرض القانون في كركوك، أعلن الأربعاء الماضي، عن إلقاء القبض على أكبر عصابة لسرقة السيارات في المحافظة.

* مسيحيو الموصل يحيون قداس الميلاد

واحتفل مسيحيو الموصل، للمرة الاولى منذ 3 سنوات بقداس الميلاد في كنيسة “مار بولص” للكلدان في الموصل، ثاني مدن العراق، في ظل إجراءات أمنية مشددة في المدينة، التي استعادتها القوات العراقية في يوليو من قبضة تنظيم داعش.

ودعا بطريرك الكلدان في العالم، لويس ساكو، عشرات الحاضرين للصلاة من أجل “السلام والاستقرار في الموصل والعراق والعالم”.

في غضون ذلك، تمركزت قوة أمنية قرب الكنيسة وعلى الطرق الرئيسية المؤدية اليها في شرق الموصل الذي شهد دمارا أقل خلال معارك استعادة المدينة من قسمها الغربي.

وانتشرت عربات مدرعة وعسكرية على مقربة من الكنيسة، حيث علقت صورة مسيحي قتل على يد داعش في الموصل للتذكير بعذابات أهلها طيلة 3 سنوات.

ويحتفل المسيحيون بالميلاد بعد ان منع تنظيم داعش الوجود المسيحي في المدينة منذ سيطرتهم عليها منتصف عام 2014، واعلنوا ما يسمى دولة “الخلافة” على مناطق المناطق التي كانت خاضعة لهم في العراق وسوريا المجاورة.

* مقتل مدير مركز للشرطة جنوب غربي كركوك

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني في المحافظة، الاحد، بمقتل مدير مركز للشرطة وابنه بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة هاجمت، مساء الاحد، مدير مركز شرطة شريعة ونجله على طريق الرابط بين الحويجة كركوك (٥٥ جنوب غربي كركوك) ما اسفر عن مقتلهما".

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني في كركوك، بأن شيخ قبيلة وزوجته قتلا بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مجموعة مسلحة هاجمت، سيارة تقل شيخ قبيلة الجحيش في كركوك وزوجته، لدى مروره على الطريق الرابط بين الحويجة وكركوك، (55 جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتلهما في الحال".

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بإصابة عنصر في الحشد العشائري جراء هجوم مسلح غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه أحد عناصر الحشد العشائري بالقرب من منزله بقضاء أبو غريب ما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة".

* زيارات متبادلة لوفود بين بغداد وأربيل

أعلنت سكرتير برلمان إقليم كردستان، بيكرد طالباني، تسمية وفد نيابي لزيارة البرلمان الاتحادي في بغداد.

وقالت طالباني في تصريح صحفي، ان “الوفد سيضم نواباً يمثلون عدد من لجان البرلمان ”، مبينة ان “هدف الزيارة هو تهيئة أرضية مناسبة لبدء التفاوض بين بغداد وأربيل بشأن حل الخلافات القائمة بين الطرفين”.

وأوضحت، أن ” اتصالات تجرى حالياً بين برلمان كردستان ورئاسة الجمهورية العراقية والبرلمان العراقي، بهدف جمع الرؤى والطروحات بشأن المفاوضات بين الطرفين”.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في إقليم كردستان بأن الوفد سيزور بغداد بعد عطلة أعياد رأس السنة الميلادية. وسيناقش “عودة العلاقات بين بغداد واربيل الى طبيعتها، والتوصل الى صيغة نهائية بشأن الخلافات، وبدء المفاوضات الفعلية بين الجانبين”.

هذا فيما كان مصدر كردي مطلع، كشف الاحد، إن وفدا من الحكومة العراقية وصل الى اربيل لبحث ملفات لا تتصل فيما يبدو بالقضايا الخلافية.وقال المصدر الكوردي المطلع لقناة كردستان 24 إن وفدا حكوميا يضم الامين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق يرافقه وكيل وزارة الداخلية العراقية عقيل محمود الخزعلي وصل الى اربيل لبحث ملفي عودة النازحين والانتخابات المقبلة. ولم يخض المصدر في المزيد من التفاصيل.

ولا يتوقع ان يبحث الوفد الحكومي القضايا الخلافية الموجودة اصلا بين اربيل وبغداد. ويبدو ان مهمة الوفد فنية على الارجح او قد تكون ممهدة لزيارة وفد ارفع او العكس.

* الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل

أكد رئيس مجلس الانبار احمد حميد العلواني، في حديث صحافي إن 'الانبار تنعم بالأمن والأمان بعد طرد داعش الإرهابي من المحافظة'، مبينا أن 'الحدود بين العراق وسوريا مؤمنة بالكامل من قبل الجيش العراقي '. وأضاف العلواني، 'هناك تنسيق عالٍ جدا بين الأجهزة الأمنية في عموم مناطق الأنبار لغرض بسط الأمن في المدن المحررة، فضلا عن المساهمة بإعادة افتتاح الدوائر الحكومية فيها وتوفير الخدمات لسكان تلك المدن'.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر والحشد أكملوا تحرير جميع مدن الأنبار من 'داعش' وآخرها عنه وراوه والقائم، فيما يواصل الجهد الهندسي تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة.

وفي السياق، اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، عن عودة 484 عائلة الى أقضية عنه وراوة والقائم بمحافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان صحفي: إن 24 عائلة عادت الى قضائي عنه وراوة و460 عائلة الى قضاء القائم".وأضاف المحمدي، أن "استقبال العوائل ما يزال مستمرا بإشراف قيادة العمليات".وكانت قيادة عمليات الجزيرة أعلنت، الاثنين (18 كانون الاول 2017)، عن عودة 390 عائلة الى قضاء عنة و487 عائلة الى القائم غربي الانبار.

* روما بصدد تقليص عدد قواتها المتمركزة في العراق

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الأحد، إنه سيقترح على البرلمان نقل بعض الجنود من قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر لمكافحة تهريب البشر والإرهاب.

وقال جنتيلوني، إن من الممكن الآن خفض الوجود العسكري الإيطالي في العراق البالغ 1400 جندي بعد الانتصارات على الإرهابيين ونشر القوات بدلا من ذلك في منطقة الساحل الصحراوي ب‍غرب أفريقيا، وفقا لرويترز.

وأضاف على متن السفينة الإيطالية "إتنا" التي تستخدم في العملية "صوفيا" لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط والتابعة للاتحاد الأوروبي، "علينا مواصلة العمل، وتركيز انتباهنا وطاقاتنا على خطر تهريب البشر والإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي".

وقال رئيس الوزراء "بدءا من هذا الموسم، سيتم نقل بعض قواتنا المنتشرة في العراق إلى النيجر خلال الشهور القادمة- هذا هو الاقتراح الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان"، ولم يحدد عدد القوات التي قد يتم إرسالها إلى النيجر.

* احباط تهريب عملة ايرانية في منفذ زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب عملة إيرانية عبر منفذ زرباطية الحدودي شمال شرق محافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان "تم إحباط محاولة تهريب عملة إيرانية قدرها أكثر من مليار تومان، عن طريق شاحنة كانت تروم الدخول إلى الجانب الإيراني عبر منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".

وأضافت وفقاً للبيان أنه "تم إيقاف سائق الشاحنة في مركز الاحتجاز الأمني بغية التحقيق معه وتدوين إفادته".

يشار الى ان هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين فترة واخرى عن ضبط عملات ومواد مخدرة في المنافذ الحدودية التي تربط العراق مع دول الجوار، فيما يتم احالة المتورطين الى القضاء.