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رقم الخبر: 210078 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
تبادل الاتهام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين حول خرق إطلاق النار

تبادل الاتهام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين حول خرق إطلاق النار

تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق الاتهامات بشأن خرق هدنة دخلت حيز النفاذ منتصف ليل الاحد-الأثنين.
ويعد وقف إطلاق النار آخر مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال.
وبحسب وكالة "فرانس برس" اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمال البلاد بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بالبلاد.
وقال كونغ: إن المتمردين نصبوا كمينا "لقافلة إدارية كانت في طريقها لإيصال الغذاء والمرتبات بمناسبة أعياد الميلاد" في ولاية أمادي في جنوب البلاد.
وتابع "لقد تصدينا للكمين وتمكنا من قتل خمسة متمردين".
كما اتهم المتمردين بمهاجمة الشرطة العسكرية في ولاية اويل الشرقية في شمال غرب البلاد.
وكان الاتحاد الافريقي قد أعلن الخميس أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار اثناء مباحثات السلام في اديس ابابا على أن يسري "اعتبارا من الرابع والعشرين من ديسمبر 2017".
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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