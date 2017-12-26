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رقم الخبر: 210076 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا لـ"كسر جمود" مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا لـ"كسر جمود" مفاوضات سد النهضة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن زيارة الوزير سامح شكري تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.
ومن المقرر أن يتوجه شكري، الثلاثاء، إلى أديس أبابا لعقد مباحثات مع نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو.
وأوضح أبو زيد أن هذا التحرك يتسق مع "منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة".
ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل، الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.
 
 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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