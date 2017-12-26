  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210075 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: عربيات  
الوفاق البحرينية: صدور الأحكام بالاعدام تكشف عدم تأهل سلطات المنامة

الوفاق البحرينية: صدور الأحكام بالاعدام تكشف عدم تأهل سلطات المنامة

أصدرت محاكم النظام البحريني العسكرية السرية أحكاماً مجنونة بالحكم بالإعدام على 6 مواطنين في قضايا كيدية عبثية مختلقة ليس لها أساس ولا اعتبار.
وأكدت جمعية الوفاق الإسلامية أن هذه الأحكام وكل ظروفها باطلة واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام.
وقالت الوفاق ان على المجتمع الدولي ان ينفض غبار السكوت عن نفسه ويتحرر من الضغوط البترودولارية امام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بانعدام العدالة في البحرين.
وقالت الوفاق ان السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة، وان ابسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد.
ولفتت الوفاق الى أن غياب الدولة والمؤسسات يضع العالم امام مسؤولية تاريخية بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نير الاضطهاد والظلم والقمع والبطش والتنكيل على يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبتهم بالديمقراطية والعدالة والحريّة واحترام حقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0727 sec