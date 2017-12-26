وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الاثنين، ان جهاز امن الدولة فرع الهرمل تمكن من إلقاء القبض على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة بالرقة، وهو دخل الى لبنان خلسة آتيا من الرقة ومقيم في البقاع، وقد ألقي القبض عليه فجرا وهو آت إلى الهرمل، وبالتحقيق معه إعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش، ولا يزال رهن التحقيق.

وفي سياق آخر أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "سنة الأقدمية لدورة "الانصهار الوطني" محقة بالجوهر، وبالأساس دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت والأقدميّة التي أعطيت لهم محقّة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة".

وفي كلمة له عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي حيث أقيم قدّاس عيد الميلاد، أوضح الرئيس عون أن "وزير المال يوقع على المراسيم التي ترتب عبءً مالياً على الدولة ومرسوم الاقدمية للضباط لا يشكل عبءً ومن لديه اعتراض على توقيع المرسوم فليقدم اعتراضه الى القضاء".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة من قبل وزيري الخارجية والداخلية ضمن اللجنة الوزارية".