أعلن وزير الإسكان والبناء الصهيوني، يؤاف غالانت، أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال الأعوام العشرين المقبلة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطبيقًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني.

وأشار غالانت في تصريحات للقناة العبرية العاشرة مساء الأحد إلى أن نسبة 20 إلى 30% منها ستقام بمدينة القدس.

وقال: إن البناء لن يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق فيما أسماه (مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية)، مثل مستوطنات معاليه أدوميم (شرق القدس) وغوش عتصيون (جنوب) وجفعات زئيف (شمال غرب) وعناتوت (شمال).

وأوضح الوزير الصهيوني في تصريحاته أن هدفه من الخطة الاستيطانية الجديدة إقامة وحدات سكنية على أراضي مدينة القدس الموحدة عاصمة (إسرائيل)، حسب زعمه.

وبدأ غالانت ترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء ثلاثمئة ألف وحدة سكنية، فضلا عن تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.

والقدس الكبرى مشروع صهيوني يهدف إلى ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة وإحدى أكبر مستوطنات الضفة، إلى المدينة والاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) تمتد من أراضي (القدس الشرقية) حتى البحر الميت (شرق)، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هدف الخطة تكريس ما يسمى احتلاليا (القدس الكبرى)، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الكيان.

ورأت في بيان لها أن الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري الذي يتصاعد حاليا في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل (جنوب الضفة) ومناطق جنوب نابلس (شمالا) وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، وقراره نقل سفارة واشنطن من (تل أبيب) إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا وقلقًا وتحذيرات دولية.

هذا واكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة اصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم شرق جباليا، بالاضافة الى اصابة مواطن آخر بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز مباشرة في اليد.

وتشهد نقاط التماس مع حدود قطاع غزة من الشمال الى الجنوب مواجهات مع قوات الاحتلال غضبا ورفضا لقرار ترامب بشأن القدس ونصرة ودعما للاقصى.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، وتم تحطيم 30 شجرة زيتون خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين على قرية مادما، جنوب نابلس.

وأضاف دغلس: إن قوات الإحتلال اقتحمت المنطقة على الفور حيث دارت مواجهات عنيفة مع الشبان أطلقت خلالها عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى اصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالصدر وهو المواطن سائد شاهر زيادة ٢٤ عاما حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وتدور مواجهات عنيفة في عدة محاور في قرية مادما حيث أغلق الشبان الفلسطينيون عددا من الطرق الرئيسية امام قوات الاحتلال رغم وقوع عدد من الإصابات في صفوفهم.

وشنت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة (فلسطين اليوم) عن مصادر محلية قولها: إن القوات الصهيونية اعتقلت 22 مواطناً فلسطينيا من مدينة نابلس والخليل.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت القوات 10 مواطنين على الأقل، خلال حملة اعتقالات في حي المخفية بمدينة نابلس وبلدتي قصرة جنوب المدينة وزواتا غرب المحافظة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم في بلدة قصرة، ومعتقل واحد على الأقل في مدينة نابلس، وآخر من بلدة زواتا.

ومن الخليل المحتلة، اعتقل جنود العدو الصهيوني شابين من بلدة دير سامت كما اقتحمت بلدة يطا واعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم.

كما شهدت عزون ومدينة قلقيلية والنبي صالح عمليات اقتحام واسعة خلال ساعات الفجر الأولى.

وذكرت القناة العبرية العاشرة بأن وزارة الحرب (الاسرائيلية) استكملت بناء الجدار الأرضي لمواجهة انفاق قطاع غزة، حيث سيتم الانتهاء منه بعد اربعة اشهر.

وادعت القناة العاشرة، انه بفضل اعمال البناء تم الكشف عن النفقين التابعين للجهاد الاسلامي ولحماس خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصادر عسكرية فالجدار يتكون من ثلاثة عناصر بناء وهي بناء جدار اسمنتي تحت الارض مرتبط بمنظومات استشعارية وبجدار مسلح وجدار علوي بطول 6 امتار سيوضع عليه كاميرات ومواقع مراقبة وستكون غرفة التحكم بالجدار والكاميرات في بلدة جولس.

ووفقا للمصادر فتكنولوجيا الجدار لن تمنع بنسبة مائة بالمائة حفر الانفاق ولكن الجدار نفسه تحت الارض سيعرقل عمليات حفر الانفاق.