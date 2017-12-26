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رقم الخبر: 210071 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
الدول الإقليمية تؤكد بطلان قرار ترامب حول القدس
في البيان الختامي لمؤتمر (مكافحة الارهاب) بإسلام آباد

الدول الإقليمية تؤكد بطلان قرار ترامب حول القدس

وقّع المشاركون في (مؤتمر تحديات مكافحة الارهاب والتعاون الاقليمي)، الذي أنهى اعماله في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الأحد، بيانا مشتركا أكد على بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة، وضرورة التعاون مع تركيا في مسألة تسليمها المشاركين في الانقلاب الفاشل.
وشارك في المؤتمر المذكور رؤساء برلمانات 6 دول إقليمية هي تركيا وباكستان وأفغانستان وروسيا والصين وإيران.
وأكد، المشاركون في المؤتمر، عبر البيان، أن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (باطل).
وجددوا إلتزامهم بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يتوافق مع القوانين الدولية.
وبخصوص الأزمة السورية، أعرب البيان عن ارتياحه لنتائج مباحثات أستانة، ووصفها بأنها مباحثات شفافة وحرة ومتكافئة من شأنها حل الأزمة السورية سياسيا، والحد من العنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وحول جهود التصدي لتنظيم (داعش)، رحب البيان بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مكافحة التنظيم الإرهابي، وأكد على ضرورة مواصلة تلك الجهود.
كذلك، تطرق البيان إلى أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، وأكد على ضرورة حلها بالطرق السلمية، وبموجب قرارات الأمم المتحدة، من أجل استدامة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي كلمة له شكر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الوفود البرلمانية لايران وروسيا وتركيا وافغانستان والصين لمشاركتها في المؤتمر، وقال: لقد تباحثنا حول تحديات الارهاب وتم التوقيع على بيان بهذا الصدد.
واوضح بأن رؤساء برلمانات الدول المشاركة كانوا متفقين ومنسقين حول مكافحة الارهاب وقال: سنستفيد من الطاقات الدبلوماسية البرلمانية، وبطبيعة الحال ليس فقط في مجال مكافحة الارهاب بل ايضا في سائر المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية في المستقبل.
واكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: إن هذا المؤتمر يشكل الحجر الاساس لسائر اشكال التعاون مع الدول المذكورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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