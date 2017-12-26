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رقم الخبر: 210070 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: محليات  
مساعد مقر خاتم الأنبياء (ص): أمن النظام الإسلامي رهن بالقدرات المحلية

مساعد مقر خاتم الأنبياء (ص): أمن النظام الإسلامي رهن بالقدرات المحلية

قال المساعد التنسيقي لمقر خاتم الأنبياء (ص): إنّ الأمن والقوة الرادعة هما مؤشران دالان على إقتدار كل دولة في العالم مهما كانت نوعية حكومتها. وإنَّ الأمن الذي ننعم به حالياً في بلادنا هو صنيعة محلية بإمتياز تستند الى الإمكانيات والقدرات الداخلية.
وخلال كلمة أدلى بها القائد «سالار آبنوش» في ملتقى اُقيم في مدينة قم لبحث قضايا أمن البلاد والوجوه المتخفية وراء الكواليس لضرب هذا الأمن قال: لن ينعم أي بلد بالتطور دون تمتعه باستقرار أمني حتى لوكان ذلك البلد حاظياً بأصناف المواهب.
وشدّد « آبنوش» على أنّ معظم الدول تستعطي الأمان والإستقرار من الولايات المتحدة والقوى العظمي ماعدا إيران ودول قليلة حذت حذوها أخذت بعين الإعتبار كفاءاتها وقدرتها المحلية لبلوغ هذه الغاية ومنها آل سعود التي رهنت أمنها بمساندة أميركا بحيث لو توقف هذا الدعم منها سينتهي أمر نظام آل سعود خلال ساعات.
و وصف المساعد التنسيقي لمقر خاتم الأنبياء إيران بجزيرة الأمن والإستقرار في العالم وعزا ذلك الى مساعي القوات المحلية الأمنية دون مغازلة الولايات المتحدة.
ولفت «آبنوش» إنتباه الجميع الى أنّ العلم والسياسة والإقتصاد هي ركائز هامة لقوة كل بلد وقال: إننا الآن أصبحنا اُسوة يُحتذى بها من جانب دول العالم الثالث بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية .
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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