أكد رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، أن التحالف بين دول المنطقة يساهم في تعزيز قدراتها في محاربة الإرهاب، مضيفا ان بإمكان دول المنطقة الاستفادة من تجارب ايران في هذا المجال.

وفي حديثه للمراسلين في اسلام آباد، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتحديات الإرهاب والتعاون الإقليمي، وبعد لقاءاته الثنائية مع رؤساء الدول المشاركة، قال علي لاريجاني: أن تجتمع الدول الهامة في المنطقة لتتخذ القرارات بشأن وجود الإرهاب في المنطقة، فهذا يشير الى ان أساليب الدول الكبرى لم تحقق أي نتيجة سوى تقوية الإرهاب في المنطقة.

* تحالف دول المنطقة يؤدي الى زيادة القدرات في محاربة الإرهاب

وأضاف: لعل التصدي لداعش في العراق وسوريا، عزز هذه الفكرة بأنه اذا وحدت دول المنطقة مواقفها، فستتوفر لديها القدرة على محاربة الإرهاب، ويمكنها ان تتحالف فيما بينها وبالطبع ليس التحالف الموجود على الورق فقط.

ووصف لاريجاني مؤتمر اسلام آباد بأنه بداية جيدة لطرح مختلف الرؤى بشأن محاربة الإرهاب، قائلا: لعله طرحت رؤى مختلفة، الا انه تم طرح توجه واحد بشأن محاربة الإرهاب والتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية وتبادل المعلومات، كما تم إصدار بيان ذي جوانب قيمة ومتنوعة في هذا المجال.

ولفت الى ان المؤتمر القادم في مجال محاربة الإرهاب سيعقد العام القادم في طهران، وفي هذه الفترة، سيتم رصد التطورات والحلول الأفضل ودراستها.

* دول المنطقة وإيران يمكنها التصدي للإرهاب من خلال تعزيز التعاون فيما بينها

وقال لاريجاني: ان دول المنطقة تواجه موضوع الإرهاب عن بعد، وبعضها تعاونت معنا بشأن محاربة الإرهاب، لذلك توصلت الى نتيجة أننا يمكننا وبالتعاون بين هذه الدول وإيران والتجارب السابقة، أن نتصدى بمختلف الأساليب للإرهاب.

وأردف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه من الضروري أن تتعاون الجهات الأمنية لدى جميع الأطراف، لافتا الى ان البرلمان الإيراني سيتابع هذا التوجه، ليتم إيلاء الاهتمام والدعم للأجزاء المرتبطة بهذه المواضيع من قبل الحكومة، مضيفا كما اننا نولي اهتماما خاصا لدعم البنية الدفاعية للبلاد، وفي هذه السنة ايضا نولي هذا الاهتمام على خلفية المصادقة على الميزانية العامة.