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رقم الخبر: 210068 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
نائب بمجلس خبراء القيادة: قوة الاستكبار الى افول

نائب بمجلس خبراء القيادة: قوة الاستكبار الى افول

اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة آية الله علي معلمي، التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤشرا لمعارضة العالم لترامب ووثيقة دامغة لافول قوي الاستكبار في العالم.
وفي كلمة له خلال مراسم تأبين امام جمعة شيراز السابق والنائب الاسبق عن محافظة فارس في مجلس خبراء القيادة، آية الله محي الدين حائري شيرازي، قال آية الله معلمي، ان ترامب لم يتوقع ابدا ان ترفض اكثر من 120 دولة اعترافه الرسمي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزمه نقل سفارة بلاده اليه.
واعتبر النائب عن محافظة مازندران في مجلس خبراء القيادة، طبيعة سياسات الرؤساء الاميركيين بانها واحدة واضاف، ان ترامب يعلن بصراحة ما كان الآخرون يقولونه بغطاء ولغة دبلوماسية.
واضاف آية الله معلمي، انه اليوم وفي ظل الصمود امام اميركا فقد تبلورت ذروة الفكر والروح الثورية في المنطقة وتشاهد قوة الاستكبار الى افول.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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