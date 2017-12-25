اعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ان ايران تتبوأ اليوم مكانة استراتيجية على صعيد الطاقة بالعالم وقال ان سواحل مكران بوابة ذهبية للتواصل مع العالم.

واشار الادميرال خانزادي امام ملتقى قادة وكوادر الدفاع المدني للقوة البحرية في ميناء انزلي بمحافظة جيلان (شمال) الى الدور المهم للبحار بالنسبة لدول العالم ولاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان 90 بالمئة من تجارة العالم تتم عن طريق البحار والتي تمر عبر مضائق مثل مضيق هرمز.

وقال ان ايران تتبوأ اليوم مكانة استراتيجية على صعيد الطاقة بالعالم ولهذا السبب فهي تحظى باهتمام خاص مشيرا الى ان الاستكبار العالمي يبذل ما بوسعه للحؤول دون اتحاد الدول التي تمتلك الطاقة ولهذا السبب يعمل على زرع الفرقة بين هذه الدول.

ولفت الى الاهتمام الخاص لقائد الثورة الاسلامية بتطوير سواحل مكران وقال ان سواحل مكران باعتبارها اهم سواحل ايران هي بوابه ذهبية للتواصل مع العالم وان القوة البحرية للجيش ومن اجل تطوير قدراتها الدفاعية تسعى الى ايجاد نواة حضرية في سواحل مكران لان التطور البحري يستند الى اعمار الساحل وتطوير ميناءه .