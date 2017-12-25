قال المرجع الديني، آية الله حسين نوري همداني، أن أميركا وبريطانيا هما من مهدتا للموقع الراهن للكيان الصهيوني، مضيفا ان اميركا كانت بصدد سلب المسجد الأقصى من الفلسطينيين ومنحه للصهاينة.

وخلال استقباله عددا من منتسبي حرس الثورة الإسلامية من مختلف مراتب الأركان والقوة البرية، قال آية الله نوري همداني: إن أميركا كانت بصدد سلب المسجد الأقصى من الفلسطيين ومنحه للكيان الصهيوني في حين ان هذا الكيان لا يملك حتى شبر من الارض، وقد وصل الى موقعه هذا من خلال ارتكاب المجازر.

وأضاف: ان هذا الموقع مهدته أميركا وبريطانيا للصهاينة، ولو لم يجاهد الشعب ضد مخطط ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، لكان قد نفذ مخططه.. ان هذه الحركة جيدة للغاية من الناحية الثقافية واستمرار الجهاد، لأن عزتنا وعظمتنا هي ثمرة للجهاد.