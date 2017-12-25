أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، عن اصدار حكم الاعدام بحق احمد رضا جلالي، الاستاذ الجامعي.

واشار خلال ترأسه اجتماع هيئة المساعدين في دائرة الادعاء العام بطهران، الى زيارته لهذا السجين المحكوم بالإعدام بسبب التجسس، وقال: إن المشار إليه يحمل شهادة دكتوراه في الأحداث الطارئة وخبير في الطب النووي، وكانت زوجته من خبراء منظمة الطاقة النووية وقد تم فصلها من الخدمة.

وأضاف: إن هذا الشخص، إعترف خلال هذه الزيارة بأنه إلتقى ضباط استخبارات أجانب 8 مرات وتسلّم منهم أموالا. وقد قام بنقل معلومات مرتبطة بمشاريع وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وأيضا اسماء ومعلومات عن عدد من مدراء منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الى ضباط بالموساد، تضمنت ايضا تفاصيل عن المنظمات والمؤسسات الفرعية ومشاريعها وخططها ومخططات مبانيها ومقراتها. كما ان المتهم اعترف بتلويث أنظمة الحاسوب وإطلاق الهجمات الفايروسية على الشبكات تحت غطاء نقل الديتا.

وتابع: المتهم اعترف ان المعلومات التي نقلها تتضمن معلومات كاملة وموثقة بشأن 30 شخصا من الاشخاص البارزين في المشاريع البحثية والعسكرية والدفاعية والنووية بمن فيهم الشهيدان علي محمدي وشهرياري. كما اعترف بنقل معلومات مرتبطة بمشاريع سرية للغاية للنظام في المجالات البحثية والعسكرية والدفاعية والنووية مقابل تسلّم مبالغ من المال اضافة الى حصوله وأفراد عائلته على حق المواطنة في السويد.

وبيّن ان ملف هذا الجاسوس قد تم البت به في الشعبة 15 من محكمة الثورة، وصدر الحكم عليه بالاعدام بتاريخ 4/1/2017، وبعد طعن المتهم ومحاميه في الحكم أعادت المحكمة العليا النظر فيه وأبرمت الحكم الصادر بتاريخ 2/12/2017.