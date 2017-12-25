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رقم الخبر: 210062 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
الشيخ جنتي: سقوط وزوال الكيان الصهيوني قريب
مستقبلاً مجموعة من الاساتذة والطلاب اللبنانيين

الشيخ جنتي: سقوط وزوال الكيان الصهيوني قريب

اعتبر آية الله جنتي امين مجلس صيانة الدستور ان اي عمل ضد الاسلام والمسلمين مصيره الفشل وقال، حيثما يتم اتخاذ اجراء ضد الاسلام والمسلمين فإن مصيره الفشل مشيرا الى تضحيات المجاهدين و القوات الاسلامية في هزيمة داعش في العراق وسوريا.
واضاف آية الله جنتي خلال لقائه يوم الاثنين مجموعة من اساتذة وطلاب لبنان قائلا : ايها الاعزاء القادمون من ارض الصبر والاستقامة يجب عليكم الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها الثورة الاسلامية الايرانية خلال فترة النضال وتحقيق النصر وكذلك الاستفادة من كلام الامام الخميني (رحمة الله عليه) وخطابات قائد الثورة الاسلامية ليمكنكم التعرف اكثر على افكارهما ومواقفهما .
واشار رئيس مجلس خبراء القيادة الى القرار الامريكي في نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة معتبرا سقوط وزوال الكيان الصهيوني ليس بعيدا وقال: تقتضي الحكمة الالهية ان ينهي الفراعنة انفسهم بأيديهم وان الكيان الصهيوني الذي كان يفكر بسيطرته من النيل الى الفرات اصبح اليوم يعيش الخزي والعار.
واضاف: انتفض مسلمو العالم على قرار الرئيس الامريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وادنوا القرار بشدة معتبرا ان اي عمل ضد الاسلام والمسلمين مصيره الهزيمة والفشل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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