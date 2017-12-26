سجلت عملة الـ(بيتكوين)، في نهاية العام الجاري، أسوأ أداء لها منذ العام 2014، وذلك بعد نمو صاروخي شهدته العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم خلال العام 2017.

الأسبوع الماضي كان كابوساً حقيقياً لمالكي عملة الـ(بيتكوين)، إذ هوت العملة الرقمية يوم الجمعة الماضي بنسبة 25%، وانخفضت بنسبة 40% من أعلى مستوياتها التاريخية عند 04ر19343 دولار، والتي سجلتها بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول. وبعبارة أخرى، فقدت العملة الرقمية في أسبوع واحد ما يقارب نصف قيمتها، محققة خسائر فادحة لمستثمريها.

وبحلول الساعة 03ر06 بتوقيت غرينيتش من صباح الاثنين، سجلت العملة الرقمية قراءة عند 84ر13899، متراجعة بنسبة 54ر0%.