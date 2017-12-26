أعرب محافظ كرمانشاه، هوشنغ بازوند، عن ترحيبه باستثمارات رجال الأعمال القطريين في المحافظة (غرب البلاد)، مشيراً إلى استعداد المحافظة لتوفير حاجات قطر على صعيد المنتجات الزراعية ومنتجات الماشية.

وخلال إستقباله وفداً من رجال الأعمال القطريين يوم الأحد، قال بازوند: ان محافظة كرمانشاه تعتبر من المحافظات الثرية في إيران ولديها حدود ممتدة ومشتركة مع العراق. وأشار إلى أن المحافظة لديها العديد من الأسواق التجارية والمنافذ الحدودية مع العراق، لافتاً إلى إمكانية وضع هذه الأسواق في متناول المستثمرين القطريين.

وأكد بازوند استعداد كرمانشاه لتوفير حاجات دولة قطر ورجال الأعمال القطريين، مشيراً إلى أن مطار كرمانشاه الدولي يعتبر من أهم المطارات الإيرانية والأكثر نشاطاً ويمكن إقامة رحلات مباشرة بين المحافظة وقطر.

وخلال اللقاء، قدم رجال الأعمال والمستثمرون القطريون دعوة رسمية من رئيس غرفة التجارة القطرية خليفة بن جاسم إلى محافظ كرمانشاه ورجال الأعمال في المحافظة لزيارة قطر والإلتقاء بالوزراء ورجال الأعمال هناك.