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رقم الخبر: 210058 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
قيام 50 دولة بتوقيع معاهدات مالية خارج نطاق الدولار

قيام 50 دولة بتوقيع معاهدات مالية خارج نطاق الدولار

قال رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: قام ما يقارب الخمسين دولة بإبرام معاهدات مالية بينها مستغنية عن الدولار وهي الآن جانب مساعد للتجارة الخارجية الإيرانية.

وبالنسبة لفريق (FATF) ، قال إبراهيم شيباني، في مقابلة مع مراسل (إرنا)، الاثنين: ان الفريق الخاص للإجراءات المالية  (FATF)بات حالياً وسيلة ضاغطة بيد الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة الدول المستقلة رغم أن بعض توصيات هذا الفريق يتسنى تطبيقها ومن الأفضل التخلي عن البعض الآخر منها وهذه تمثل رؤية الدول المتطلعة إلى التعاون مع الفريق.

وأكد شيباني بأنه لا يتوجب علينا توقع تنازل الولايات المتحدة عن ورقة ضاغطة كهذه ببساطة، وقال: إننا كنا متفائلين في عودة العلاقات المصرفية بين بلدنا وبين العالم إلى نمطها الماضي بعد الإتفاق النووي، إلّا أن إدراج إيران على القائمة السوداء لفريق الإجراءات المالية حال دون ذلك، مشيداً بتوجهات ما يقارب الخمسين دولة الرامية إلى التخلص من هيمنة الدولار عبر توقيعها معاهدات مالية فيما بينها تقوم خلالها بالتبادل الاقتصادي بعملاتها المحلية. واشترط شيباني نجاح هذه المعاهدات بتقارب المنهجيات الإقتصادية للدول .

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الخاص بالإجراءات المالية  (FATF)بدأ نشاطه عام 1989بعضوية سبع دول بهدف خلق تنسيق مالي فيما بينها ولم تكن مؤسسة عالمية وهذا ما منع إيران آنذاك من العضوية فيه، إنما شيئاً فشيء ازداد عدد أعضاء هذا الفريق إلى 36 دولة في أيامنا هذه ومنها اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وبفعل تواجد دول عظمى في هذا الفريق، أضحت قراراته مطاعة من جانب معظم الدول خاصة قرار الفريق تحذير الدول من التعاون المالي مع ايران.

 
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