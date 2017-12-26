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رقم الخبر: 210057 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
تصدير بضائع بقيمة 900 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران
و107 ملايين دولار عبر جمارك محافظة ألبرز

تصدير بضائع بقيمة 900 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران

قال مساعد شؤون تنمية التجارة بالدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة: انه خلال التسعة أشهر الأولى للعام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/ مارس) تم تصدير 902 مليون و201 ألف و270 دولاراً من السلع الى العراق عن طريق حدود مهران الدولية.

وأضاف جميل شوهاني، في حديث لمراسل (إرنا)، الاثنين: ان صادرات محافظة إيلام (غرب البلاد) من إجمالي ما تم تصديره الى العراق عبر حدود مهران بلغت 367 مليوناً و631 ألفاً و785 دولاراً ومن باقي جمارك المحافظات الايرانية عبر حدود مهران بلغ 534 مليوناً و569 ألفاً و548 دولاراً. وأردف: ان البضائع التي تم تصديرها من حدود مهران الى العراق شملت مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية.

وصرح شوهاني بأن إجمالي ما تم تصديره الى العراق عبر حدود مهران خلال العام الايراني الماضي (بدأ من 21 آذار/ مارس) بلغ مليارين و300 مليون و730 ألفاً و767 دولاراً.

من جهته، أعلن مدير جمارك محافظة ألبرز (شمال البلاد) عن تصدير سلع بقيمة 107 ملايين دولار عبر جمارك هذه المحافظة وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي).

وقال علي أصغر بناساز: ان هذا المؤشر للصادرات شهد نمواً بنسبة 119 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وأوضح ان معظم السلع المصدرة عبر جمارك هذه المحافظة شملت الشاي والطحين ومنتجات الغلات والمارغارين ومنتجات الانتي أوكسيدان والتانسيو اكتيو .وأضاف: انه تم تصدير معظم هذه البضائع الى العراق وأفغانستان وبنين (غرب أفريقيا) وباكستان وغينيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وانجلترا.

 
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