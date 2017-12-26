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رقم الخبر: 210056 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
مقتل جنديين بهجوم لمسلحين أكراد

مقتل جنديين بهجوم لمسلحين أكراد

أعلن الجيش التركي، الاثنين، أن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني بإقليم هكاري في جنوب شرقي البلاد.

 وأضاف الجيش أن جنديا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع أثناء عمليات أمنية للقوات. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا. ويشن الحزب هجمات على الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتصاعد العنف في المنطقة الواقعة جنوب شرقي تركيا والتي يمثل الأكراد الأغلبية فيها منذ انهيار وقف لإطلاق النار عام 2015.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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