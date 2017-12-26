أعلن الجيش التركي، الاثنين، أن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني بإقليم هكاري في جنوب شرقي البلاد.

وأضاف الجيش أن جنديا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع أثناء عمليات أمنية للقوات. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا. ويشن الحزب هجمات على الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتصاعد العنف في المنطقة الواقعة جنوب شرقي تركيا والتي يمثل الأكراد الأغلبية فيها منذ انهيار وقف لإطلاق النار عام 2015.