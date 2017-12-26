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رقم الخبر: 210055 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
محاولة انتحار داخل مقر حزب ألماني

محاولة انتحار داخل مقر حزب ألماني

اقتحم رجل مدخل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في برلين بسيارته في وقت متأخر من مساء الأحد، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة في حادثة قالت الشرطة إنها محاولة انتحار.

 وذكرت الشرطة أن السيارة، التي اصطدمت بالمجموعة الأولى من الأبواب الزجاجية على منزل فيلي برانت الذي تحول إلى مقر للحزب، كانت ملغومة باسطوانات البنزين وعبوات الغاز. وأخمد نظام الإطفاء بالمبنى حريقا نشب نتيجة الاصطدام. ولم تكشف السلطات عن هوية السائق واكتفت بالقول إنه يبلغ من العمر 58 عاما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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