محاولة انتحار داخل مقر حزب ألماني اقتحم رجل مدخل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في برلين بسيارته في وقت متأخر من مساء الأحد، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة في حادثة قالت الشرطة إنها محاولة انتحار.