أعلن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل عن التوصل إلى اتفاق جديد بين طرفي النزاع الدائر جنوب شرق أوكرانيا بشأن تبادل الأسرى.

وجاءت تصريحات البطريرك كيريل يوم الاثنين، في أعقاب لقاء عقده في موسكو مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ألكسندر زاخارتشينكو، والقائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ليونيد باسيتشنيك، ورئيس منظمة "الخيار الأوكراني حق للشعب" الاجتماعية فيكتور ميدفيدتشوك.

وأعلن البطريرك أن الصفقة الجديدة لم تشمل جميع الأسرى، معربا عن أمله في بذل طرفي النزاع مزيدا من المساعي في هذا الاتجاه حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين من الطرفين.

وأكد زاخارتشينكو أن سلطات جمهورية دونيتسك ستفرج حسب الصفقة عن 74 جنديا أوكرانيا أسيرا لديها، مقابل إعادة حكومة كييف 306 من مقاتلي الجمهورية المحتجزين. وشرح ميدفيدتشوك أن مكان وموعد تبادل الأسرى لن يعلنا قبل صباح 27 الشهر الجاري، وذلك لدواع أمنية.

من جانبها، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر في مجلس وزراء جمهورية دونيتسك قوله إن الجمهورية أعلنت عن جاهزيتها لتبادل الأسرى، ومن المقرر تنفيذ الصفقة في 27 الشهر الجاري.