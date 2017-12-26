توقع أمين عام اتحاد مصدري الأسماك والمأكولات البحرية، علي أكبر خدائي، بلوغ قيمة الصادرات 450 مليون دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (20 مارس/ آذار المقبل).

وأوضح خدائي، الاثنين، ان صادرات الثروة السمكية للدول العربية وبقية البلدان بلغت 412 مليون دولار في العام السابق. وبيّن أن مجموع الصادرات للدول العربية في العام الايراني السابق (المنتهي 20 مارس/ آذار 2017) بلغ 20 مليون دولار، أغلبيتها من أسماك قزل آلا (أحد أنواع السلمون) والروبيان وغذاء الأسماك. وأضاف: انه قد تم تصدير 10 ملايين دولار من سمك الكبور (الشبوط) للعراق ونحو 20 مليون دولار من منتجات الثروة السمكية للإمارات.

من جهة ثانية، أعلن أمين عام اتحاد المصدرين عن إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب العماني تتعلق بتأمين منتوجات الثروة السمكية للسلطنة. وبيّن خدائي ان عمان تعتزم توريد بيض سمك (قزل آلا) من ايران بهدف تلبية طلب زبائنها الأوروبيين، في المقابل ايران بحاجة لتوريد أسماك التونة ومن المقرر تأمين جزء من المواد الأولية لتلك الأسماك من سلطنة عمان. وأكد ان جميع القضايا البنكية بين ايران وعمان قد عولجت، ولا توجد مشاكل بهذا الخصوص.