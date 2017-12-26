استقال الابن الأكبر لرئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي من منصب نائب رئيس بلدية مدينة دافاو الجنوبية يوم الاثنين، ومن الأسباب التي أوردها لاستقالته أن معارضين ربطوا بينه وبين قضية تهريب مخدرات فضلا عن مشكلات شخصية تتعلق بزواجه الفاشل. وأعلن باولو دوتيرتي استقالته خلال جلسة خاصة لمجلس مدينة دافاو. ودافاو هي موطن الرئيس ورئيسة بلديتها هي شقيقة باولو الصغرى سارة دوتيرتي-كاربيو.

وقال باولو في بيان نشرته وسائل الإعلام: هناك أحداث مؤسفة وقعت في حياتي في الفترة الأخيرة ترتبط بشدة بزيجتي الفاشلة الأولى.

وأضاف: وتشمل هذه الأحداث تشويه سمعتي في واقعة حديثة في قضية مكتب الجمارك والشجار العلني مع ابنتي.

وأدلى باولو بشهادته في تحقيقات مهمة في سبتمبر أيلول بشأن شحنة مخدرات تبلغ قيمتها نحو 125 مليون دولار قادمة من الصين صادرتها السلطات بعد أن قال معارضون للرئيس، الذي يشن حملة صارمة على المخدرات، إنهم يعتقدون أن ابنه ساعد في تسهيل دخول الشحنة إلى ميناء في مانيلا عاصمة الفلبين. ونفى باولو أي دور له في ذلك.