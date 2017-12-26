  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210051 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: دوليات  
نجل رئيس الفلبين يستقيل من منصبه لتورطه بقضية مخدرات

نجل رئيس الفلبين يستقيل من منصبه لتورطه بقضية مخدرات

استقال الابن الأكبر لرئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي من منصب نائب رئيس بلدية مدينة دافاو الجنوبية يوم الاثنين، ومن الأسباب التي أوردها لاستقالته أن معارضين ربطوا بينه وبين قضية تهريب مخدرات فضلا عن مشكلات شخصية تتعلق بزواجه الفاشل. وأعلن باولو دوتيرتي استقالته خلال جلسة خاصة لمجلس مدينة دافاو. ودافاو هي موطن الرئيس ورئيسة بلديتها هي شقيقة باولو الصغرى سارة دوتيرتي-كاربيو.

وقال باولو في بيان نشرته وسائل الإعلام: هناك أحداث مؤسفة وقعت في حياتي في الفترة الأخيرة ترتبط بشدة بزيجتي الفاشلة الأولى.

وأضاف: وتشمل هذه الأحداث تشويه سمعتي في واقعة حديثة في قضية مكتب الجمارك والشجار العلني مع ابنتي.

وأدلى باولو بشهادته في تحقيقات مهمة في سبتمبر أيلول بشأن شحنة مخدرات تبلغ قيمتها نحو 125 مليون دولار قادمة من الصين صادرتها السلطات بعد أن قال معارضون للرئيس، الذي يشن حملة صارمة على المخدرات، إنهم يعتقدون أن ابنه ساعد في تسهيل دخول الشحنة إلى ميناء في مانيلا عاصمة الفلبين. ونفى باولو أي دور له في ذلك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0664 sec