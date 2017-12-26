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رقم الخبر: 210050 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: اقتصاد  
حصة إيران في تزويد السفن بالوقود تزداد بالخليج الفارسي

حصة إيران في تزويد السفن بالوقود تزداد بالخليج الفارسي

أعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان (جنوب البلاد) عن زيادة حصة ايران في صناعة البانكرينغ (تزويد السفن بالوقود) في الخليج الفارسي، مؤكداً بذلك بدء إنشاء منشآت بنى تحتية لميناء نفطي في الخليج الفارسي.

وأضاف الله مراد عفيفي بور، الاثنين، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان بناء هذه المنشآت توفر أرضية مناسبة لزيادة حصة ايران في صناعة (البانكرينغ) في منطقة الخليج الفارسي وكذلك في تجارة المنتجات النفطية على الصعيد الدولي. وأوضح ان حصة ايران في تزويد السفن بالوقود في الخليج الفارسي ازدادت من 5 في المئة إلى 20 في المئة خلال السنوات التسع الأخيرة. وتابع قائلاً: ان بناء هذا الميناء النفطي ساهم في تقليل المسافة التي تقطعها السفن في الخليج الفارسي لتسلم الوقود. وأضاف: انه من المقرر أن تزداد حصة الميناء في تزويد السفن بالوقود بنسبة 50 في المئة في إطار الخطة التنموية السادسة.

وتأكيداً على المزايا التي ينفرد بها الميناء النفطي في الخليج الفارسي، أشار عفيفي بور الى جني أرباح تقدر بثلاثة مليارات دولار وخلق فرص عمل لأكثر من ألف ناشط في مجال الملاحة البحرية وبيع الوقود في ميناء هرمزكان.

يذكر أن ميناء الخليج الفارسي للنفط يضم 12 رصيفاً يمتد إلى ألف ومئتي متر ويحتل المركز الحادي عشر بين مئتي ميناء في العالم الذي ينشط في مجال تزويد السفن بالوقود.

 
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