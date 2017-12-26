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رقم الخبر: 210049 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
قتلى بانفجار قرب مقر للمخابرات في كابل.. وداعش يتبنى

قتلى بانفجار قرب مقر للمخابرات في كابل.. وداعش يتبنى

قال مسؤولون في أفغانستان إن شخصا فجر نفسه قرب أحد مقار جهاز المخابرات الوطني الأفغاني في كابل يوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن التفجير أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل. وذكر أن "المعلومات الأولية تشير إلى حدوث انفجار بالقرب من مقر للمخابرات في حي شاش داراك في كابل".

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص جراء الانفجار، وإصابة شخص آخر جرى نقله إلى مستشفى المدينة.

ويأتي هذا التفجير بعد أسبوع من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب لجهاز المخابرات نفسه في كابل. وانتهى ذلك الهجوم بقتل المهاجمين دون أن يتمكنوا من إيقاع خسائر تذكر.

وتتعرض القوات الحكومية في أفغانستان لهجمات من تنظيم الدولة ومن غريمها الرئيسي حركة طالبان، التي صارت تهاجم المراكز الأمنية بوتيرة متزايدة في الفترة الأخيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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