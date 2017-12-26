دعا مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون الصادرات، مجتبى خسروتاج، إلى تمويل مشروع تسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران والقوقاز.

وخلال زيارته للقوقاز الشمالية يوم الأحد، بحث خسروتاج سبل تطوير النقل البري عبر القوقاز إلى جورجيا ومنها إلى أوروبا.

من جانبه، أشار المستشار التجاري الإيراني لدى موسكو، فرهاد برند، إلى أن الجانب الإيراني بحث مع الجانب القوقازي إمكانيات التعاون المشترك، مشيراً إلى أن منطقة القوقاز الشمالية تحظى بالأولوية بالنسبة للتجارة الإيرانية. وأشار إلى أن هناك علاقات مصرفية إيرانية مع مختلف المصارف القوقازية من بينها (أغزيم بنك) و(غازبروم) و(ازبر بنك) و(مير بيزنس بنك) وغيرها من المصارف الأخرى.

كما أشار برند إلى لقاء خسروتاج مع نظيره الروسي، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا الإتفاقيات الثنائية التي عقدت على مستوى الصناعة والتجارة في أستراخان في شهر أكتوبر الماضي.