  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210048 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الصناعة الإيراني يدعو لتمويل رحلات جوية مباشرة مع القوقاز
خلال زيارته للقوقاز الشمالية

مساعد وزير الصناعة الإيراني يدعو لتمويل رحلات جوية مباشرة مع القوقاز

دعا مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون الصادرات، مجتبى خسروتاج، إلى تمويل مشروع تسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران والقوقاز.

وخلال زيارته للقوقاز الشمالية يوم الأحد، بحث خسروتاج سبل تطوير النقل البري عبر القوقاز إلى جورجيا ومنها إلى أوروبا.

من جانبه، أشار المستشار التجاري الإيراني لدى موسكو، فرهاد برند، إلى أن الجانب الإيراني بحث مع الجانب القوقازي إمكانيات التعاون المشترك، مشيراً إلى أن منطقة القوقاز الشمالية تحظى بالأولوية بالنسبة للتجارة الإيرانية. وأشار إلى أن هناك علاقات مصرفية إيرانية مع مختلف المصارف القوقازية من بينها (أغزيم بنك) و(غازبروم) و(ازبر بنك) و(مير بيزنس بنك) وغيرها من المصارف الأخرى.

كما أشار برند إلى لقاء خسروتاج مع نظيره الروسي، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا الإتفاقيات الثنائية التي عقدت على مستوى الصناعة والتجارة في أستراخان في شهر أكتوبر الماضي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1355 sec